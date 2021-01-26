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«Работать начали уже с вечера». В Бресте за сутки выпало полторы декадной нормы осадков

26 января 2021 11:53
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Новости Беларуси. Западные области страны оказались во власти циклона «Ларс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отключения электроэнергии, падение деревьев, автомобильные аварии. Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме.

«Работать начали уже с вечера». В Бресте за сутки выпало полторы декадной нормы осадков-1

В Гродно сотрудники МЧС более 30 раз выезжали на места падения деревьев. Повреждены пять автомобилей. Люди, к счастью, не пострадали. 

Снег продолжает идти непрерывно. На запад Беларуси обрушился циклон «Ларс»

«Работать начали уже с вечера». В Бресте за сутки выпало полторы декадной нормы осадков-4

В Бресте за сутки выпало полторы декадной нормы осадков. На улицы областного центра вывели весь автопарк снегоуборочной техники и больше 350 дворников.

«Работать начали уже с вечера». В Бресте за сутки выпало полторы декадной нормы осадков-7

Юрий Климахович, директор предприятия «Коммунальник»:
Мы работать начали уже с вечера, с 9 часов мы работали, сформировали две бригады машин, которые под началом ГАИ ездили по городу Бресту и колонной убирали основные магистральные улицы. Поэтому к утру, к началу рабочего дня город Брест был готов для встречи наших автомобилей и нормальному безопасному передвижению автомобилей всех граждан города Бреста.  

В регионе перебои в электроснабжении испытали в 76 населенных пунктах. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

# Погода в Беларуси # общество # Юрий Климахович # Фотофакт

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