«Работать начали уже с вечера». В Бресте за сутки выпало полторы декадной нормы осадков

Новости Беларуси. Западные области страны оказались во власти циклона «Ларс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отключения электроэнергии, падение деревьев, автомобильные аварии. Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме.

В Гродно сотрудники МЧС более 30 раз выезжали на места падения деревьев. Повреждены пять автомобилей. Люди, к счастью, не пострадали. Снег продолжает идти непрерывно. На запад Беларуси обрушился циклон «Ларс»

В Бресте за сутки выпало полторы декадной нормы осадков. На улицы областного центра вывели весь автопарк снегоуборочной техники и больше 350 дворников.