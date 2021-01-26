Кирилл Казаков: я пообщался с Президентом и услышал слова благодарности в сторону коллектива

Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза, губернатор Брестской области и генеральный директор телеканала СТВ. 26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза, губернатор Брестской области и генеральный директор телеканала СТВ. 26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Пост руководителя Комитета госконтроля Президент доверил Василию Герасимову. До этого момента он исполнял обязанности руководителя этого же ведомства.
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Новых руководителей получили и ведущие в своих сферах предприятия. Химический флагман «ГродноАзот» возглавил бывший вице-премьер Игорь Ляшенко.
Гендиректором телеканала СТВ с 26 января стал Кирилл Казаков.
С 2017 он занимал должность заместителя гендиректора СТВ, а с июня 2020 года исполнял обязанности руководителя нашего телеканала.
Президент подчеркнул, что СТВ заметно вырос за это время, став в один ряд с ведущими телеканалами страны. Александр Лукашенко также отметил присутствие в кадре молодых и ярких авторов, новые рубрики и проекты.
Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Взволнован и, естественно, очень польщен тем, что я пообщался с Президентом и получил те указания от Президента, пожелания, услышал слова благодарности в сторону коллектива. Для меня это было очень важно – для того, чтобы потом собрать и людям сказать о том, что вы работали не зря и вас заметили, вам сказали, что вы все эти полгода работали для того, чтобы доказать, что не только силовики патриоты, но и журналисты.