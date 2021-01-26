Кирилл Казаков: я пообщался с Президентом и услышал слова благодарности в сторону коллектива

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Взволнован и, естественно, очень польщен тем, что я пообщался с Президентом и получил те указания от Президента, пожелания, услышал слова благодарности в сторону коллектива. Для меня это было очень важно – для того, чтобы потом собрать и людям сказать о том, что вы работали не зря и вас заметили, вам сказали, что вы все эти полгода работали для того, чтобы доказать, что не только силовики патриоты, но и журналисты.