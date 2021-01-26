Прямой эфир

Кирилл Казаков: я пообщался с Президентом и услышал слова благодарности в сторону коллектива

26 января 2021 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза, губернатор Брестской области и генеральный директор телеканала СТВ. 26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Казаков: я пообщался с Президентом и услышал слова благодарности в сторону коллектива-1

Госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Пост руководителя Комитета госконтроля Президент доверил Василию Герасимову. До этого момента он исполнял обязанности руководителя этого же ведомства.

Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»

Кирилл Казаков: я пообщался с Президентом и услышал слова благодарности в сторону коллектива-4

Новых руководителей получили и ведущие в своих сферах предприятия. Химический флагман «ГродноАзот» возглавил бывший вице-премьер Игорь Ляшенко.

Гендиректором телеканала СТВ с 26 января стал Кирилл Казаков.

С 2017 он занимал должность заместителя гендиректора СТВ, а с июня 2020 года исполнял обязанности руководителя нашего телеканала.

Кирилл Казаков: я пообщался с Президентом и услышал слова благодарности в сторону коллектива-7

Президент подчеркнул, что СТВ заметно вырос за это время, став в один ряд с ведущими телеканалами страны. Александр Лукашенко также отметил присутствие в кадре молодых и ярких авторов, новые рубрики и проекты.

Кирилл Казаков: я пообщался с Президентом и услышал слова благодарности в сторону коллектива-10

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Взволнован и, естественно, очень польщен тем, что я пообщался с Президентом и получил те указания от Президента, пожелания, услышал слова благодарности в сторону коллектива. Для меня это было очень важно – для того, чтобы потом собрать и людям сказать о том, что вы работали не зря и вас заметили, вам сказали, что вы все эти полгода работали для того, чтобы доказать, что не только силовики патриоты, но и журналисты.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Василий Герасимов # Игорь Ляшенко # Кирилл Казаков # Юрий Шулейко # Михаил Демидов # Андрей Любимов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»
26 января 2021 10:49

Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»

Экзамен по способности дать отпор. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности
26 января 2021 10:08

Экзамен по способности дать отпор. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности

Самые яркие разработки. Что нового создали белорусские учёные в 2020 году
26 января 2021 10:03

Самые яркие разработки. Что нового создали белорусские учёные в 2020 году