Наталья Кочанова на открытии Центра безопасности МЧС: «Здесь всё предусмотрено, построено великолепное здание»

Новости Беларуси. Квесты в виртуальной реальности, макет поезда в натуральную величину и сгоревшая квартира. В Минске 26 января открыли Центр безопасности МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый крупный и технически укомплектованный в стране.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: По-моему, это замечательное учреждение, где будут проходить обучение детки, начиная с дошкольного возраста и заканчивая взрослыми ребятами и вообще взрослыми. Потому что, конечно, для нас очень важна безопасность наших граждан. Здесь все предусмотрено, построено великолепное здание, наполнено и насыщено замечательной информацией.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это заключительный этап выполнения программы социально-экономического развития страны на 2016-20 годы. Было обозначено в каждой области иметь такой центр и в городе Минске. Ну вот Минск, несмотря на все возможности, только в декабре прошлого года – в любом случае, мы вписались в решение программы. Но вот уже на февраль четко намечена программа по обучению населения, расписана по детям и начнет работать.