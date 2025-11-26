Белорусская техника лучше американской? На предприятии в Борисове создали самоходный траншеекопатель

Один из таких проектов реализуют на Борисовском заводе. Их последняя новинка – траншейные машины. Они быстро и аккуратно прокладывают путь для коммуникаций. Применяются в сфере ЖКХ и электросвязи. Проект реализуют при поддержке Минпрома. Ранее коммунальным предприятиям приходилось использовать зарубежные аналоги. Несмотря на санкции, в Борисове смогли разработать собственную модель. Такое оборудование уже стало востребованным.

Кирилл Матвеев, исполнительный директор по внешнеэкономической деятельности Борисовского завода грунторезной техники:

Мы сделали самоходный траншеекопатель «ЭЦ-1200». Он является полноценным аналогом американской техники, но он 100 % почти импортозамещен, все отечественное. Мы можем производить самоходных траншеекопателей до семи штук в месяц. Помимо этих траншеекопателей, мы делаем оборудование к МТЗ.

Сейчас в Беларуси применяют четыре новые модели траншейных машин производства Борисовского предприятия. Интерес к такой технике растет и за рубежом. Основной вектор сотрудничества – страны СНГ. В 2026 году на предприятии планируется модернизация, что позволит нарастить объемы производства.