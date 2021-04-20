Планируют вырастить почти 4 млн растений. Как в Могилёвском районе работает фабрика по производству леса?

Новости Беларуси. Фабрика по производству леса работает в Могилевском районе. Самые важные этапы в выращивании будущих деревьев местный лесхоз доверил современной технике. Благодаря такой модернизации производительность питомника увеличилась в два раза. Всего на 6 гектарах здесь планируют вырастить почти 4 млн растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие процессы здесь поручили технике, а что по-прежнему остается в человеческих руках, расскажет Юлия Мычка.

Рождение будущего леса происходит фактически в этом цеху. Современная линия по заполнению кассет и высеву семян работает с точностью до миллиметра. В каждую ячейку машина опускает семечко на определенную глубину. Некоторые из работников лесхоза еще помнят те времена, когда все это приходилось делать вручную. Сегодня такую машину обслуживает всего один оператор.

Виктор Прохоров, лесовод Могилевского лесхоза:

Новая машина полностью компьютеризована, что позволяет экономить семенной материал, и она работает, в отличие от старой, в два раза быстрее.

За один час машина заполняет семенами около 500 кассет. Эти с семенами сосны уже через несколько часов отправятся в Краснопольский лесхоз, где их высадят в теплицы. Современный могилевский питомник обеспечивает качественным посадочным материалом всю область. Работники говорят, что растят здесь лес для наших внуков.

Чтобы он был сильным и красивым, создают для «новорожденных» растений курортные условия. Новые большие теплицы становятся первым домом для будущих деревьев, и на их фоне старые выглядят просто игрушечными.

Ольга Артемчук-Храмцова, инженер по лесосеменному хозяйству:

Теплицы кардинально изменились, то есть стали автоматическими практически полностью. На теплицах установлена метеостанция, которая контролирует температуру, влажность, что необходимо для растений. То есть созданы все идеальные условия для их прорастания. Семена проходят, прежде чем попасть в теплицу, качественный отбор.

В новых теплицах даже предусмотрено затенение, чтобы нежные ростки не получили ожоги от яркого солнца, а также москитные сетки от птиц. Но какой бы умной ни была современная техника, без человеческих рук в лесоводстве не обойтись.

Алеся Качан, начальник лесопитомника Могилевского лесхоза:

Компьютер не может понять, как себя чувствует растение, заболело ли оно, хватает ли удобрений или еще что-то. Я думаю, что мы не откажемся еще от человеческих рук долго.

Юлия Мычка, корреспондент:

Как и людям, растениям очень полезно закаливание. После теплиц сеянцы высаживают на эту площадку в естественные условия. Но если небесная канцелярия жадничает на влагу, то включается эта кнопка.