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В Минской области стартовала акция «Письмо Герою Великой Победы». Лучшие работы представят на встрече с ветеранами

20 апреля 2021 20:16
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Новости Беларуси. Республиканская акция БРСМ «Письмо Герою Великой Победы» стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области стартовала акция «Письмо Герою Великой Победы». Лучшие работы представят на встрече с ветеранами-1

Молодому поколению предоставлена возможность написать письмо из настоящего в прошлое – своему прадеду или близкому родственнику на фронт.

Тем самым отблагодарить за мирное небо и Великую Победу. Послание должно быть написано от руки, после его необходимо сложить в треугольник и передать в БРСМ. И уже на конкурсной основе выберут лучшую творческую работу.

В Минской области стартовала акция «Письмо Герою Великой Победы». Лучшие работы представят на встрече с ветеранами-4

Владимир Богданов, второй секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Это направлено именно на изучение школьниками, учащимися колледжей истории своей семьи – у кого-то были прадеды, которые воевали в Великую Отечественную войну. Чтобы они понимали, уважали этот подвиг великий. Конечно же, будет небольшая конкурсная основа. Все самые лучшие работы, которые ребята выполнят, сложат в символический конвертик-треугольник, мы передаем это все в Центральный комитет. Они уже аккумулируют все это и передают в Национальный музей Великой Отечественной войны.

В Минской области стартовала акция «Письмо Герою Великой Победы». Лучшие работы представят на встрече с ветеранами-7

Итоги будут подведены накануне 9 Мая. Лучшие работы представят на масштабной дискуссионной площадке, куда пригласят ветеранов, историков и политологов.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Богданов # Фотофакт

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