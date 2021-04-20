В Минской области стартовала акция «Письмо Герою Великой Победы». Лучшие работы представят на встрече с ветеранами

Тем самым отблагодарить за мирное небо и Великую Победу. Послание должно быть написано от руки, после его необходимо сложить в треугольник и передать в БРСМ. И уже на конкурсной основе выберут лучшую творческую работу.

Владимир Богданов, второй секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Это направлено именно на изучение школьниками, учащимися колледжей истории своей семьи – у кого-то были прадеды, которые воевали в Великую Отечественную войну. Чтобы они понимали, уважали этот подвиг великий. Конечно же, будет небольшая конкурсная основа. Все самые лучшие работы, которые ребята выполнят, сложат в символический конвертик-треугольник, мы передаем это все в Центральный комитет. Они уже аккумулируют все это и передают в Национальный музей Великой Отечественной войны.