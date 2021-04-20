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«Это фигура потусторонняя». Скульптор «Ангела» с пульсирующим красным сердцем рассказал о своей работе

20 апреля 2021 20:26
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Новости Беларуси. У Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии летом 2021 года появится скульптура «Ангел», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это фигура потусторонняя». Скульптор «Ангела» с пульсирующим красным сердцем рассказал о своей работе-1

Ее авторы – Максим Петруль и Вадим Дражин – хотели создать настоящий символ сложной работы врачей, вписав монумент в уже существующее пространство центра.

«Это фигура потусторонняя». Скульптор «Ангела» с пульсирующим красным сердцем рассказал о своей работе-4

Высота скульптуры – 3 метра, в финальном варианте ее выполнят из бронзы. А из полости в центре в виде сердца будет пульсировать красный свет, что добавит «Ангелу» таинственности.

Открытие монумента запланировано на 3 июля.

«Это фигура потусторонняя». Скульптор «Ангела» с пульсирующим красным сердцем рассказал о своей работе-7

Максим Петруль, скульптор:
Ангел – это тема метафизическая, это фигура потусторонняя – каждый ее сам себе домысливает в меру своих чувственных и интеллектуальных способностей. Каждый по-своему видит ангела. В семантике архитектура собой представляет крест. Крест, который нас отсылает к чему-то христианскому. С другой стороны, крест референцирует к медицине.

# Скульптура в Минске # общество # Максим Петруль # Вадим Дражин # Фотофакт

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