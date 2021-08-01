Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем пятничного важного разговора во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент провел встречу с активом вертикали власти для обсуждения общественно-политической обстановки.

Сегодня наша страна держит удар во всех сферах жизни: политической, дипломатической, информационной, общественной и даже уровне откровенных военных угроз. А все потому, что есть цель – белорусы должны завершить путь как нация, раствориться в глобальном мире. Уверены, много об этом и не только будет сказано 9 августа во время Большого разговора с Президентом. О важном и ключевом на неделе расскажет Виктория Ходосок.

Наш Батька – кремень. Мы с ним, как за каменной стеной.

Только благодаря Лукашенко Беларусь устояла и сейчас у нас стабильность. А деньги уметь зарабатывать трудом везде надо.

Правильно, сейчас вся Беларусь как Брестская крепость! Клацают своими гнилыми зубами со всех сторон, а мы держимся! А их это бесит! Это все комментарии обычных людей – не политиков и аналитиков – на большую встречу 30 июля во Дворце Независимости. Ведь поднимаемые темы во время диалога, а не, как пописывают хейтеры, монолога (надо слушать внимательнее) в общем касаются каждого белоруса. От более житейского (сбора урожая в поле) до более сложного (размещения военных группировок у белорусских границ).

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Конечно, очень жаль, что в последнее время взяли за моду о нашей стране говорить в негативном ключе. Наверняка эта мысль у многих в голове. Мы жили, никому не мешали (по крайней мере, так думали), а оказалось, что противник выжидал удобного момента. Цветная революция, попытки уничтожить экономику, демонстративные выходки, военные угрозы – этот создаваемый шум нарушил спокойную и размеренную жизнь белорусов, к которой, собственно, мы и привыкли. Но наверняка противник не ожидал, что белорусы дадут отпор. И очень сильный.

Военная угроза у белорусских границ. Представьте шашечную доску. Идет опасная партия. На кону – независимость и стабильность. В позиции на поле – армия и техника. Маневры белых и маневры черных – ответные реакции на ходы друг друга. Но ведь история не раз показывала, что из этого может быть. А ведь оппозиция тем временем чему-то радуется. Только чему? Понять сложно. Свету покормили – новость минувшей среды. Особо сопереживающие вздохнули с облегчением: мадам в тепле, добре, сытая и довольная. А компания какая. Но не посмеяться с этой темы просто нельзя. В развитие этой темы Президент даже дал поручение нашему премьер-министру.

Таким затянувшимся и однозначно показушным турне с протянутой рукой беглецы пытаются попросту уничтожить белорусскую экономику. А мы ведь и так никогда не жили на широкую ногу. Сначала призывали рабочих к забастовкам, потом начали «бомбить» наших партнеров. Идеи закончились. Видимо, придется снова идти по кругу. Но сейчас не о них, а о тех, кто, собственно, с теми же рабочими каждый день рука об руку. Руководители на местах. Возможно, весь политический шум в регионах слышен не сполна. И, честно, хорошо, что так, ибо работы там и без этого хватает. Пока решаются вопросы внешние, о внутренних не должны забывать. Пробелов хватает. Их публично на заседании перечислял Президент. Социально–экономическое развитие. Давление извне не должно сказаться на этом пункте. И не потому что надо показаться выгодно перед людьми в сложное время. Нет. Люди – основа государства. А их уровень жизни – сейчас речь о достаточном – как минимум залог спокойствия нервной системы чиновников. Читайте также: Игорь Сергеенко о председателях райисполкомов: в силу занятости не видят общей картины, которая складывается в стране Николай Рогащук: если пройдут все наши предложения, то в ближайшие три-четыре года «Белоруснефть» удвоит инвестиции Лукашенко о Тихановской: мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю

Встреча с Президентом, считайте, урок по обществоведению. Домашнее задание какое – для себя понял каждый. Ключевой посыл – научитесь слушать и слышать людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При всей жесткости курса эта жесткость должна быть обращена на тех, на кого надо. Мы не должны удушить инициативу людей, надо поддерживать инициативных и честных людей как в бизнесе, так и в политике. Еще один принцип – принцип обратной связи. Слушайте людей. Я же был депутатом, я работал «внизу». Если вы не можете решить какой-то вопрос в райисполкоме и прочее – поговорите вы с человеком. Вы объясните ему. Белорусы, да и все люди, они привыкли, чтобы с ними разговаривали. Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход. Отмахиваться от сказанного и сделанного – это в привычке беглых. Госпожа Тихановская – тому пример. С виду спокойная дама, когда-то мало интересующаяся политикой. Но в свое время решившая прыгнуть выше головы. Но сальто в ее игре на золото не потянуло.