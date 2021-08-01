Электронная запись на подачу документов. Рассказываем об особенностях вступительной кампании – 2021

Новости Беларуси. Набор в вузы на бюджет завершен. И пока у одних есть месяц выдохнуть и расслабиться, у абитуриентов среднего специального образования, наоборот, только наступает пик душевных переживаний. В колледжах кипит работа приемных комиссий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Галина буро, корреспондент:

Особенность этого года – электронная запись на подачу документов. Онлайн-заявку можно отправить, не выходя из дома или даже прогуливаясь в парке, с помощью мобильного телефона. Это противоэпидемическая мера. То есть по приходу в колледж абитуриенту не надо будет сидеть в живой очереди, его уже будут ожидать в приемной комиссии.