Электронная запись на подачу документов. Рассказываем об особенностях вступительной кампании – 2021
Новости Беларуси. Набор в вузы на бюджет завершен. И пока у одних есть месяц выдохнуть и расслабиться, у абитуриентов среднего специального образования, наоборот, только наступает пик душевных переживаний. В колледжах кипит работа приемных комиссий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Галина буро, корреспондент:
Особенность этого года – электронная запись на подачу документов. Онлайн-заявку можно отправить, не выходя из дома или даже прогуливаясь в парке, с помощью мобильного телефона. Это противоэпидемическая мера. То есть по приходу в колледж абитуриенту не надо будет сидеть в живой очереди, его уже будут ожидать в приемной комиссии.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте!
На входе контроль температуры как для абитуриентов, так и для их родителей. Не зря же колледж медицинский. Антиковидные правила приемной кампании здесь продуманы от а до я.
Соблюдается социальная дистанция полтора метра – для этого нанесена сигнальная разметка и обозначена. Также соблюдается масочный режим как членами приемной комиссии, так и абитуриентами. Отдельно обозначен выход для абитуриентов после подачи документов. На выходе также есть дозаторы с антисептиками для обработки рук.
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