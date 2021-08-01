«Сейчас это очень важно». Кого теперь будут готовить в Гродненском медколледже

Новости Беларуси. Элеонора Михалевич пришла подавать документы вместе с отцом. У девушки высокий балл аттестата, а выбор желанной профессии глубоко осмысленный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По здоровью часто бывая в больницах, она давно для себя решила: медик – вот самая важная для общества профессия.

Элеонора Михалевич, абитуриент:

На «лечебное дело» поступаю. Решила, слишком многое с медициной связано, жизнь с медициной связана, поэтому решила поступать сюда. Сейчас это очень важно – помогать людям, бороться на данный момент с пандемией.

И, кстати, на специальность «лечебное дело» с квалификацией «фельдшер-акушер», которую выбрала Элеонора, традиционно самый высокий проходной балл в Гродненском медицинском колледже. С нового учебного года здесь начнут готовить фельдшеров-гигиенистов, эпидемиологов. Надо ли говорить об актуальности профессии?