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«Сейчас это очень важно». Кого теперь будут готовить в Гродненском медколледже

01 августа 2021 16:31
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Новости Беларуси. Элеонора Михалевич пришла подавать документы вместе с отцом. У девушки высокий балл аттестата, а выбор желанной профессии глубоко осмысленный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По здоровью часто бывая в больницах, она давно для себя решила: медик – вот самая важная для общества профессия.

«Сейчас это очень важно». Кого теперь будут готовить в Гродненском медколледже-1

Элеонора Михалевич, абитуриент:
На «лечебное дело» поступаю. Решила, слишком многое с медициной связано, жизнь с медициной связана, поэтому решила поступать сюда. Сейчас это очень важно – помогать людям, бороться на данный момент с пандемией.

«Сейчас это очень важно». Кого теперь будут готовить в Гродненском медколледже-4

И, кстати, на специальность «лечебное дело» с квалификацией «фельдшер-акушер», которую выбрала Элеонора, традиционно самый высокий проходной балл в Гродненском медицинском колледже. С нового учебного года здесь начнут готовить фельдшеров-гигиенистов, эпидемиологов. Надо ли говорить об актуальности профессии?

«Сейчас это очень важно». Кого теперь будут готовить в Гродненском медколледже-7

Татьяна Яколцевич, ответственный секретарь приемной комиссии Гродненского государственного медицинского колледжа:
Основным направлением деятельности данных специалистов является организация и осуществление санитарно-эпидемиологического надзора на различных объектах.

«Сейчас это очень важно». Кого теперь будут готовить в Гродненском медколледже-10

Правда, на новую специальность кроме балла аттестата нужны еще сертификаты ЦТ по биологии и русскому или белорусскому. Отмечают в приемной комиссии и новую тенденцию: если раньше медколледж славился женским составом учащихся, то теперь сюда поступает все больше парней.

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# Вступительная кампания # общество # Галина Буро # Элеонора Михалевич # Татьяна Яколцевич # Фотофакт

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