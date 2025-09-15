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В Могилёве в преддверии Дня народного единства стартовал творческий марафон

15 сентября 2025 13:40
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Беларусь готовится отметить День народного единства. В Могилеве в преддверии этой важной даты стартовал масштабный творческий марафон, который призван напомнить простую истину: сила народа – в его общей истории, культуре и, конечно, труде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве в преддверии Дня народного единства стартовал творческий марафон-2

Чтобы ощутить эту мощь, марафон охватит восемь промышленных предприятий города. Старт душевной акции был дан на вагоностроительном заводе, где во время обеденного перерыва для работников прозвучали любимые композиции – от легендарной «Смуглянки» до ритмичной кадрили.

В Могилёве в преддверии Дня народного единства стартовал творческий марафон-4

Николай Чапелин, слесарь-ремонтник Могилевского вагоностроительного завода:
Настроение прекрасное. Хочется работать. Коллектив очень прекрасный. Уже 20 лет я на этом производстве, мне очень нравится. 

В Могилёве в преддверии Дня народного единства стартовал творческий марафон-6

Руслан Москалев, слесарь-ремонтник Могилевского вагоностроительного завода:
Очень круто во время перерыва отдохнуть в душе, послушать песни, музыку и отдохнуть.

Концерты – прямо в цехах, а затем праздник выйдет на улицы. В течение трех дней музыка будет звучать от Театрального сквера до площади Единства.

# День народного единства

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