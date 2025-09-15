В Могилёве в преддверии Дня народного единства стартовал творческий марафон

Беларусь готовится отметить День народного единства. В Могилеве в преддверии этой важной даты стартовал масштабный творческий марафон, который призван напомнить простую истину: сила народа – в его общей истории, культуре и, конечно, труде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы ощутить эту мощь, марафон охватит восемь промышленных предприятий города. Старт душевной акции был дан на вагоностроительном заводе, где во время обеденного перерыва для работников прозвучали любимые композиции – от легендарной «Смуглянки» до ритмичной кадрили.

Николай Чапелин, слесарь-ремонтник Могилевского вагоностроительного завода:

Настроение прекрасное. Хочется работать. Коллектив очень прекрасный. Уже 20 лет я на этом производстве, мне очень нравится.