Николай Рогащук: если пройдут все наши предложения, то в ближайшие три-четыре года «Белоруснефть» удвоит инвестиции

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем пятничного важного разговора во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент провел встречу с активом вертикали власти для обсуждения общественно-политической обстановки.

Николай Рогащук, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Если брать отдельно гомельский регион, что касается того поручения главы государства, которое было дано в апреле по развитию отдельных пяти регионов. Выработаны подходы, как это будет. Проблема в тех регионах с кадрами. Есть предложения, как их закрепить. Это, мы надеемся, будет указ Президента.

Одно из таких предложений – то, что я носил в Администрацию Президента, – что бы мы ни говорили, а молодые кадры едут, и касаемо юношей это отсрочки от призыва в армию. Можно даже закреплять это на время действия контракта, на пять лет он освобожден. Если он там отработает пять лет или шесть лет, может, его вообще в запас зачислить и все. То есть некоторые предложения уже внесены, начало, так скажем, положено. Что касается хозяйственной деятельности предприятий, то тоже наш тот регион, мы знаем, относительно богат на полезные ископаемые.

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Для ускорения той же разработки нефтяных месторождений нашим объединением «Белоруснефть» также внесены предложения, чтобы это ускорить. Если пройдут все те предложения, что мы внесли, то буквально в ближайшие три-четыре года «Белоруснефть» инвестиции увеличит более чем в два раза. И добыча нефти где-то в полтора раза может возрасти.