Что там поляки чудят? Председатель ГТК доложил Лукашенко о ситуации на белорусской границе

Ситуация с очередями на границе остается сложной. Об этом Александру Лукашенко доложил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимиир Орловский. Сегодня проезд на территорию Евросоюза возможен через три пропускных пункта – два литовских, один латвийский. После закрытия Варшавой белорусско-польской границы эти направления приняли на себя основную нагрузку. Вопрос находится на контроле у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Владимир Орловский, усугубляет ситуацию тот факт, что сопредельные стороны не придерживаются условий соглашений по оформлению транспорта. Несмотря на усиленный режим работы наших таможенников, ежедневно в очереди – около 400 грузовых автомобилей, а ожидание выезда составляет до 7 суток. Литва и Латвия не пропускают на свою территории и половины автомобилей, следующих из Беларуси в Европу. При этом наши профильные ведомства готовы возобновить работу в любом пункте пропуска, если соседи примут такое решение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну что там, Владимир Николаевич, случилось у вас на границе. Говорят, не хотите вы автомобильный транспорт пропускать, не знаю, туда или обратно. Очереди образовались. Что там поляки чудят… Не политическая, а профессиональная оценка, что там с ними происходит. Это первый вопрос. Хочу, чтобы вы доложили о ситуации на границе с точки зрения таможни.