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Что там поляки чудят? Председатель ГТК доложил Лукашенко о ситуации на белорусской границе

15 сентября 2025 13:37
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Ситуация с очередями на границе остается сложной. Об этом Александру Лукашенко доложил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимиир Орловский. Сегодня проезд на территорию Евросоюза возможен через три пропускных пункта – два литовских, один латвийский. После закрытия Варшавой белорусско-польской границы эти направления приняли на себя основную нагрузку. Вопрос находится на контроле у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Что там поляки чудят? Председатель ГТК доложил Лукашенко о ситуации на белорусской границе-2

Как отметил Владимир Орловский, усугубляет ситуацию тот факт, что сопредельные стороны не придерживаются условий соглашений по оформлению транспорта. Несмотря на усиленный режим работы наших таможенников, ежедневно в очереди – около 400 грузовых автомобилей, а ожидание выезда составляет до 7 суток.

Литва и Латвия не пропускают на свою территории и половины автомобилей, следующих из Беларуси в Европу. При этом наши профильные ведомства готовы возобновить работу в любом пункте пропуска, если соседи примут такое решение. 

Что там поляки чудят? Председатель ГТК доложил Лукашенко о ситуации на белорусской границе-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну что там, Владимир Николаевич, случилось у вас на границе. Говорят, не хотите вы автомобильный транспорт пропускать, не знаю, туда или обратно. Очереди образовались. Что там поляки чудят… Не политическая, а профессиональная оценка, что там с ними происходит. Это первый вопрос. Хочу, чтобы вы доложили о ситуации на границе с точки зрения таможни. 

Что там поляки чудят? Председатель ГТК доложил Лукашенко о ситуации на белорусской границе-6

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:
Что касается выезда из страны. Здесь, конечно, все зависит от сопредельной стороны. Сколько берут, столько мы оформляем на выезд. Берут мало. Пропускают автомобили к себе в разы меньше, чем установлено нашими соглашениями. Поэтому по грузовикам на литовском направлении – до 100 грузовиков, хотя можем оформлять 500-600. 

Александр Лукашенко:
Но они пообещали больше брать, как вы говорите, для оформления грузов. Берут значительно, в разы меньше. То есть они нарушают соглашения?

Владимир Орловский:
Нарушают соглашения, причем принимают меньше умышленно. То есть вся инфраструктура есть – и пункты пропуска, и техника, но делается это умышленно. Соответственно, раз принимают автомобилей меньше, очереди на нашей стороне образовываются.

Александр Лукашенко:
Мы договаривались, что вы введете электронную очередь, чтобы люди не стояли, а где-то находились, вплоть до того, что дома, и вы их информируете, когда они проедут.

# Граница # Государственная граница Беларуси # Беларусь-Польша # Александр Лукашенко # Владимир Орловский

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