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Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность

21 сентября 2020 08:51
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Новости Беларуси. Слаженность и взаимодействие. Именно на это делается упор на совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отработка практических действий направлена на ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства.  

Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность -1

Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность -3

Учебно-боевые задачи будут отрабатываться в сложных условиях – в ночное время, с форсированием водных преград, десантированием из самолетов тяжелой техники и личного состава.  

Совместное учение «Славянское братство» носит сугубо оборонительный характер.  

Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность -6

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:  
Ведение оборонительных действий, удержание плацдарма на временно захваченной территории, огневая поддержка, форсирование водных преград и многое другое.  

Кроме этого, замыслом учения предусматривается задействование воздушного пространства для выполнения задач российской и белорусской авиацией. На совместные учения планируется привлечь около 6 тысяч личного состава и более 500 единиц техники.  

С уверенностью могу сказать, что мы готовы реагировать на любые угрозы, обеспечивали и будем обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого гражданина, который хочет жить и мирно трудиться во благо своей страны. 

Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность -9

Напомним, это традиционные военные маневры. Впервые они прошли в 2015 году. Сейчас они разворачиваются на полигоне Брестский. Задействованы 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. Утром на полигоне прошел смотр готовности техники к активной фазе учений.  

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Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность -12

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:   
Все подготовительные элементы для учений были отработаны в полном объеме. Мы провели слаживание подразделений. И сейчас сводное подразделение приступило к выполнению тех задач, которые стоят.  

Сегодня мы начнем с преодоления водной преграды, выход в район выполнения задач. Будет захвачен берег. Согласно плану учений, сегодня пойдет одна из активнейших фаз.  

Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность -15

Игорь Конякин, генеральный консул России в Бресте:  
Цель у нас одна защитить свободу, независимость, суверенитет наших стран, обеспечить наши национальные интересы и, конечно же, защитить наши семьи.  

Мы все знаем, что эти учения были запланированы уже давно и они не несут угрозу каким-то третьим странам. Как подчеркнул Президент Республики Беларусь, границы Беларуси – это границы Союзного государства. И в Союзном государстве мы всегда держим порох сухим.  

Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность -18

Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность -20

Напомним, 21 сентября стартовала вторая фаза учения. Военным двух стран предстоит на практике пройти слаживание войск на земле, воде и в воздухе.   

Отработка практических действий направлена на ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Вадим Денисенко # Игорь Конякин # Фотофакт

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