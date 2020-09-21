Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность

Новости Беларуси. Слаженность и взаимодействие. Именно на это делается упор на совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отработка практических действий направлена на ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства.

Учебно-боевые задачи будут отрабатываться в сложных условиях – в ночное время, с форсированием водных преград, десантированием из самолетов тяжелой техники и личного состава. Совместное учение «Славянское братство» носит сугубо оборонительный характер.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Ведение оборонительных действий, удержание плацдарма на временно захваченной территории, огневая поддержка, форсирование водных преград и многое другое. Кроме этого, замыслом учения предусматривается задействование воздушного пространства для выполнения задач российской и белорусской авиацией. На совместные учения планируется привлечь около 6 тысяч личного состава и более 500 единиц техники. С уверенностью могу сказать, что мы готовы реагировать на любые угрозы, обеспечивали и будем обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого гражданина, который хочет жить и мирно трудиться во благо своей страны.

Напомним, это традиционные военные маневры. Впервые они прошли в 2015 году. Сейчас они разворачиваются на полигоне Брестский. Задействованы 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. Утром на полигоне прошел смотр готовности техники к активной фазе учений. «Покажем, на что способны наши Вооружённые Силы». Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Все подготовительные элементы для учений были отработаны в полном объеме. Мы провели слаживание подразделений. И сейчас сводное подразделение приступило к выполнению тех задач, которые стоят. Сегодня мы начнем с преодоления водной преграды, выход в район выполнения задач. Будет захвачен берег. Согласно плану учений, сегодня пойдет одна из активнейших фаз.

Игорь Конякин, генеральный консул России в Бресте:

Цель у нас одна – защитить свободу, независимость, суверенитет наших стран, обеспечить наши национальные интересы и, конечно же, защитить наши семьи. Мы все знаем, что эти учения были запланированы уже давно и они не несут угрозу каким-то третьим странам. Как подчеркнул Президент Республики Беларусь, границы Беларуси – это границы Союзного государства. И в Союзном государстве мы всегда держим порох сухим.