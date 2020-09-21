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24 акции протеста прошли в Беларуси 20 сентября

21 сентября 2020 10:38
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Новости Беларуси. 24 акции, около 20 тысяч участников и 442 задержанных. Таковы итоги протестов, прошедших 20 сентября, по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В различных точках Минска собрались граждане, которые выдвинулись в центр города. В 15.00 колонна направилась в сторону стелы «Минск – город герой».  

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека

В процессе шествия протестующие хаотично перемещались по проспектам и улицам столицы, к ним примыкали дополнительные группы людей. Около 18.00 в районе площади Победы несанкционированная акция завершилась.  

24 акции протеста прошли в Беларуси 20 сентября -1

В Бресте правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также был произведен один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников.  

В Гомеле во время несанкционированных массовых мероприятий люди становились в сцепки, выходили на проезжую часть, причиняли ущерб городской инфраструктуре.  

24 акции протеста прошли в Беларуси 20 сентября -4

В некоторых городах Гродненщины во время акций протеста люди не реагировали на требования разойтись, игнорировали предупреждения о привлечении к ответственности, выходили на проезжую часть, блокировали движение. Задержаны 76 граждан.

24 акции протеста прошли в Беларуси 20 сентября -7

В Жодино протесты характеризовались многочисленными нарушениями ПДД: перекрытием проезжей части, движением пешеходов по ней, переходом на запрещающий сигнал светофора, неправомерной подачей звукового сигнала.  

24 акции протеста прошли в Беларуси 20 сентября -10

Также граждане жгли в городе файеры.  

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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