24 акции протеста прошли в Беларуси 20 сентября

Новости Беларуси. 24 акции, около 20 тысяч участников и 442 задержанных. Таковы итоги протестов, прошедших 20 сентября, по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В различных точках Минска собрались граждане, которые выдвинулись в центр города. В 15.00 колонна направилась в сторону стелы «Минск – город герой».

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека

В процессе шествия протестующие хаотично перемещались по проспектам и улицам столицы, к ним примыкали дополнительные группы людей. Около 18.00 в районе площади Победы несанкционированная акция завершилась.