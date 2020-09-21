21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко назначил:
Даниловича Вячеслава Викторовича – ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
Рубниковича Сергея Петровича – ректором Белорусского государственного медицинского университета;
Стомы Игоря Олеговича – ректором Гомельского государственного медицинского университета;
Кротковой Елены Николаевны – ректором Гродненского государственного медицинского университета;
Никифоровича Сергея Олеговича – генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг»;
Тарасенко Александра Александровича – заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь;
Кийко Дмитрия Николаевича – первым заместителем министра финансов;
Печень Елены Николаевны – заместителем министра финансов;
Тарасевич Ольги Акимовны – заместителем министра финансов;
Бровкина Петра Николаевича – первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
Бобера Николая Павловича – заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
Уласевича Анатолия Васильевича – первым заместителем председателя Могилёвского облисполкома.