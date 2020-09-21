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21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

21 сентября 2020 09:24
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко назначил:

Даниловича Вячеслава Викторовича – ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

Рубниковича Сергея Петровича – ректором Белорусского государственного медицинского университета;

Стомы Игоря Олеговича – ректором Гомельского государственного медицинского университета;

Кротковой Елены Николаевны – ректором Гродненского государственного медицинского университета;

Никифоровича Сергея Олеговича – генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг»;

Тарасенко Александра Александровича – заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь;

Кийко Дмитрия Николаевича – первым заместителем министра финансов;

Печень Елены Николаевны – заместителем министра финансов;

Тарасевич Ольги Акимовны – заместителем министра финансов;

Бровкина Петра Николаевича – первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;

Бобера Николая Павловича – заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;

Уласевича Анатолия Васильевича – первым заместителем председателя Могилёвского облисполкома.

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