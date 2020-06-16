«В этом направлении мы будем действовать». Александр Лукашенко ответил на вопрос об электрификации садовых товариществ

Один из вопросов, адресованных сегодня Президенту, – появится ли госпрограмма по электрификации садовых товариществ, чтобы в будущем за городом строить жилье.

Волнует белорусов сегодня не только тема коронавируса. Другие проблемы никуда не ушли. Именно о них Президент по возможности в региональных поездках пытается услышать от людей, именно об этом поговорить.

Мастер цеха Момот Дмитрий. Разрешите задать вопрос. У большинства из нас есть, может быть, небольшие, но дачи. Скажите, можем ли мы рассчитывать после ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию на государственную программу по электрификации садовых товариществ?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается электроэнергии. Я их называю «альтернативщики» (идут во власть) – они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь. Мы приняли решение. Во-первых, станция не будет стоить 10 миллиардов. Поэтому они просто не знают. Это будет значительно дешевле. Я даже здесь не переживаю.

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Мы взяли курс на электромобили. Скоро вы поймете, что детей травить даже в таком цветущем городе Гродно неприемлемо. Надо переходить на электрический транспорт. Мы автобусы, троллейбусы и прочее – все переводим на электрический транспорт.

Поэтому нужна будет электроэнергия, особенно для людей. И мы дешевле тарифы сделаем. Поэтому вопрос правильный, вопрос перспективный. И в этом направлении мы будем действовать. Не могу сказать, завтра или послезавтра мы твой этот участок подключим, это уже будет зависеть от тебя, от местных властей, но все, что необходимо, мы сделаем.

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