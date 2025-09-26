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Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили

26 сентября 2025 11:25
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Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили-1

Вера Позняк, корреспондент:
Компрессионные чулки – это медицинское белье, которое помогает улучшить кровообращение в ногах. Оно представляет собой эластичные чулки или колготки, которые плотно облегают ноги и создают определенное давление на сосуды. Когда их носить и как выбрать, попробуем разобраться.

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили-3

Сергей Перепелица, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:
История компрессионного лечения заболеваний вен началась с античных времен. Известно достоверно по манускриптам, древние египтяне, иудеи, римляне, греки использовали давящие повязки для лечения варикозных трофических язв. Это доказано научно, это научный факт.

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили-5

Компрессионные чулки оказывают наибольшее давление на лодыжке, постепенно уменьшая его к бедру. Это помогает крови возвращаться из нижних конечностей к сердцу, улучшая общий кровоток и снижая вероятность образования тромбов. Благодаря такому эффекту чулки снижают усталость и отечность ног после длительных нагрузок или работы стоя. 

Сергей Перепелица:
Кому же необходим подбор компрессионных изделий? Это беременные женщины, пациенты с варикозной болезнью ног в различных стадиях, это пациенты с венолимфоидной недостаточностью нижних конечностей. Люди, которые имеют какие-то жалобы на чувство тяжести в голени, на какие-то приходящие отеки. Это люди, которые целый день на работе неподвижно сидят, либо, наоборот, целый день находятся в положении стоя. 

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили-7

Несмотря на многочисленные преимущества, компрессионные чулки имеют и противопоказания. Людям с тяжелой формой атеросклероза стоит их избегать. Если вы страдаете от серьезных заболеваний сердца, применять компрессионные чулки нужно только под контролем врача. А при наличии инфекционных заболеваний ног использование такого белья и вовсе запрещено. 

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили-9

Скоро отпуск, 10 часов перелет. Хочу подобрать себе компрессионные чулки. Очень сильно отекают ноги. Врач сказал, это большой стресс для сосудов, все эти перелеты, но хочется себя как-то обезопасить, поэтому глядим чулочки. Я выбираю чулки первого класса, потому что это хорошая профилактика отечности ног и хорошая работа вен и сосудов. 

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили-11

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Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили-13

Татьяна Мирина, специалист по продажам ортопедического салона «ORTOS»:
Сегодня огромный выбор компрессионного трикотажа. Мужские и женские гольфы, гетры, чулки до бедра, моночулок с фиксирующим поясом на ремне. Подобрать компрессионный трикотаж можно под любые случаи жизни. Он бывает прозрачный, полупрозрачный, матовый, глянцевый. Также представлены в большом ассортименте различных цветов – карамельный, бежевый, кофейный, цвет бронза и черный. 

При выборе важно учитывать размер и длину чулок. Они должны идеально подходить по объему и длине ноги, чтобы обеспечить правильное давление без дискомфорта. Обычно измерение делается по окружности бедра, голени и длине ноги. 

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили-15

Марина Мирина:
При выборе изделия очень важно учитывать размер изделия, который подбирается индивидуально по окружностям ног, длину изделия и класс компрессии. Первый класс назначается для людей для профилактики варикозной болезни, при работе на ногах и сидячей работе, а также для повышенных физических нагрузок, беременным и путешествующим людям. 

Второй класс назначается людям с варикозной болезнью, также беременным с любыми проявлениями хронической венозной недостаточности, после операции на венах и склеротерапии, при стойких отеках и профилактике тромбоза в глубоких вен.

Третий класс применяется у людей с варикозной болезнью с трофическими проявлениями, при тромбозе глубоких вен и посттромбофлебитической болезни. 

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили-17

При правильном выборе и ношении компрессионные чулки смогут помочь вам избежать многих проблем со здоровьем и улучшить качество жизни. 

*На правах рекламы.

# Вера Позняк # Здоровье # Сергей Перепелица # Реклама

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