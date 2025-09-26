Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили

Вера Позняк, корреспондент:

Компрессионные чулки – это медицинское белье, которое помогает улучшить кровообращение в ногах. Оно представляет собой эластичные чулки или колготки, которые плотно облегают ноги и создают определенное давление на сосуды. Когда их носить и как выбрать, попробуем разобраться.

Сергей Перепелица, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

История компрессионного лечения заболеваний вен началась с античных времен. Известно достоверно по манускриптам, древние египтяне, иудеи, римляне, греки использовали давящие повязки для лечения варикозных трофических язв. Это доказано научно, это научный факт.

Компрессионные чулки оказывают наибольшее давление на лодыжке, постепенно уменьшая его к бедру. Это помогает крови возвращаться из нижних конечностей к сердцу, улучшая общий кровоток и снижая вероятность образования тромбов. Благодаря такому эффекту чулки снижают усталость и отечность ног после длительных нагрузок или работы стоя. Сергей Перепелица:

Кому же необходим подбор компрессионных изделий? Это беременные женщины, пациенты с варикозной болезнью ног в различных стадиях, это пациенты с венолимфоидной недостаточностью нижних конечностей. Люди, которые имеют какие-то жалобы на чувство тяжести в голени, на какие-то приходящие отеки. Это люди, которые целый день на работе неподвижно сидят, либо, наоборот, целый день находятся в положении стоя.

Несмотря на многочисленные преимущества, компрессионные чулки имеют и противопоказания. Людям с тяжелой формой атеросклероза стоит их избегать. Если вы страдаете от серьезных заболеваний сердца, применять компрессионные чулки нужно только под контролем врача. А при наличии инфекционных заболеваний ног использование такого белья и вовсе запрещено.

Скоро отпуск, 10 часов перелет. Хочу подобрать себе компрессионные чулки. Очень сильно отекают ноги. Врач сказал, это большой стресс для сосудов, все эти перелеты, но хочется себя как-то обезопасить, поэтому глядим чулочки. Я выбираю чулки первого класса, потому что это хорошая профилактика отечности ног и хорошая работа вен и сосудов.

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Татьяна Мирина, специалист по продажам ортопедического салона «ORTOS»:

Сегодня огромный выбор компрессионного трикотажа. Мужские и женские гольфы, гетры, чулки до бедра, моночулок с фиксирующим поясом на ремне. Подобрать компрессионный трикотаж можно под любые случаи жизни. Он бывает прозрачный, полупрозрачный, матовый, глянцевый. Также представлены в большом ассортименте различных цветов – карамельный, бежевый, кофейный, цвет бронза и черный. При выборе важно учитывать размер и длину чулок. Они должны идеально подходить по объему и длине ноги, чтобы обеспечить правильное давление без дискомфорта. Обычно измерение делается по окружности бедра, голени и длине ноги.

Марина Мирина:

При выборе изделия очень важно учитывать размер изделия, который подбирается индивидуально по окружностям ног, длину изделия и класс компрессии. Первый класс назначается для людей для профилактики варикозной болезни, при работе на ногах и сидячей работе, а также для повышенных физических нагрузок, беременным и путешествующим людям. Второй класс назначается людям с варикозной болезнью, также беременным с любыми проявлениями хронической венозной недостаточности, после операции на венах и склеротерапии, при стойких отеках и профилактике тромбоза в глубоких вен. Третий класс применяется у людей с варикозной болезнью с трофическими проявлениями, при тромбозе глубоких вен и посттромбофлебитической болезни.