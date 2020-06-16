Александр Лукашенко: этот несчастный вирус сегодня ослаб, среднее нахождение в больнице у нас 8 дней, а было 21

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На нас навалилась медицинская пандемия эта. Я еще раз повторяю, чтобы вы понимали: мы поступили правильно. Тот, кто изолировал народ, получил вторую волну, и сегодня они пытаются выкарабкаться из этих проблем.

Я не хочу сказать, что у нас все идеально, но радует то, что этот несчастный вирус сегодня ослаб. И вы попали в эту волну ослабленного вируса. В основном это уже не такие тяжелые больные, и среднее нахождение в больнице у нас 8 дней, а было 21.

Президент Беларуси: на нас сегодня навалились, наверное, пять пандемий

Поэтому берегите себя. Все остальное мы решим. Мы научились не только жить, но и бороться с этой болезнью.