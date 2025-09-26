«Накопилось много вопросов». Лукашенко предложил Путину обсудить ряд региональных проблем

Вопросы безопасности, экономики, а также возможность строительства новой АЭС на востоке Беларуси – эти темы сегодня, 26 сентября, обсуждают лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в Кремле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что после распада СССР мы не разобщились, сегодня Беларусь имеет компетенции в строительстве АЭС и уже реализует проекты с «Росатомом» в третьих государствах. Также лидеры затронули тему расширения проекта БелАЭС.

Начали с обсуждения вчерашней повестки. Президент России поблагодарил главу нашего государства за участие в Глобальном атомном форуме, отметив, что праздник общий – атомную отрасль развивали совместно в советские годы.

Но прежде – несколько слов о безопасности.

В центре внимания также вопросы экономики. Здесь более чем позитивная ситуация, констатировал Владимир Путин. Товарооборот – свыше 50 миллиардов долларов и продолжает расти. Накапливаются и инвестиции. В целом, активная работа ведется по всем направлениям. Что касается вопросов – они посвящены региональной повестке. Эту тему лидеры обсуждали уже тет-а-тет.

Владимир Путин, Президент России: Практически по всем направлениям у нас активная работа идет. То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства. Кстати говоря, здесь, как мы с вами договаривались, все ритмично, в рабочем режиме идет, естественным образом все развивается. Я хочу вас поблагодарить за такое внимательное отношение ко всем направлениям нашего взаимодействия. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорят, что мы часто встречаемся, но, мне кажется, давно уже не встречались. И накопилась куча этих вопросов, которые мы сегодня обсудим и примем соответствующее решение.

Лидеры продолжают общение за закрытыми дверями. По завершению переговоров также планируется рабочий завтрак.