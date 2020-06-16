Александр Лукашенко о БелАЭС: «Реакторы самые безопасные, которые мы там устанавливаем»

Новости Беларуси. Запуск БелАЭС требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии – об этом заявил Президент Беларуси 16 июня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко пообщался с активом Гродненской области. Глава государства отметил, что аналогичная встреча была пару недель назад в Могилёве. Ситуация в стране складывается таким образом, что многие вопросы требуют разъяснения и обсуждения с теми, кто каждый день влияет на жизнь белорусов.
Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»
Говорили о достижениях Гродненской области и перспективных направлениях её развития, затронули тему БелАЭС, которая находится в Островце. Александр Лукашенко объяснил решение о строительстве атомной электростанции в Беларуси. Кроме того, глава государства отметил, что вопрос безопасности этой станции для белорусов самый главный, и к нему подходят со всей ответственностью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Атомная станция – это высокие технологии, прорыв в будущее, если хотите. Да, некоторые из вас думают: ну а зачем нам эта была станция, ну жили мы без нее и жили бы дальше, это же опасно. Подчеркиваю последнее – опасно. Скажите, а в чем опасность?
Игналин рядом — да, ее закрыли, но не факт, что ее кто-то не откроет. Придет какой-нибудь Лукашенко к власти в Литве, возьмет и откроет станцию. А это старая станция, но она живая.
Чернобыль на юг дышит, Ленинградская станция (совсем рядом) – построено немало блоков, Смоленская станция – вообще на границе с Беларусью – она работает, Воронежская и прочие на юге – работают. Не помню, сколько в Украине, четыре или шесть атомных станций на юге – они работают. Старые станции.
Я к чему это говорю: Беларусь окружена этими станциями. И эти наши альтернативщики, когда у них спрашивают: а какая страна вам больше всего нравится? Они приводят, как я когда-то говорил, Германия, шведы, финны, норвежцы. Говорят, к счастью нашему, нравится Финляндия. А вы знаете, что Финляндия заканчивает строительство атомной станции?
Таким образом, вокруг нас – атомные станции. А почему мы не можем ее иметь? Всё – в простом.
Нас атакуют, потому что мы будем конкурентами. Конкурентами в производстве того товара, которого в Евросоюзе предостаточно.
Они же прекрасно понимают, что наша электрическая энергия будет продаваться как минимум в Литве, Латвии, Эстонии. И это не главное.
Но мы сделаем, и мы это начали делать, дешевую электрическую энергию для наших людей. Это чистая экология, и это самая безопасная (МАГАТЭ это признаёт), реакторы самые безопасные, которые мы там устанавливаем. Жесточайший контроль: привезли реактор, начали поднимать, поцарапали корпус – говорят, ну, это ничего страшного (так знаете, по-русски), давайте устанавливать. Я говорю: нет, новый везите. И привезли новый. А этот, говорю, забирайте. Жесточайший контроль.
Александр Лукашенко о коронавирусе: «Продадим этот опыт за 300 миллионов, это же достояние всего мира»
Александр Лукашенко также посетил «Гродно Азот». Президент пообщался с работниками этого градообразующего предприятия. Здесь трудятся свыше 7500 работников. В структуру, помимо производственной площадки «Гродно Азот», входит ещё завод «Химволокно» и четыре предприятия. В ассортименте – десятки наименований химической продукции и сотрудничество с более, чем 30 странами мира. К тому же, «Гродно Азот» – единственный в Беларуси производитель минеральных удобрений для сельхозпредприятий.