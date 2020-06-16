Александр Лукашенко о БелАЭС: «Реакторы самые безопасные, которые мы там устанавливаем»

Александр Лукашенко пообщался с активом Гродненской области. Глава государства отметил, что аналогичная встреча была пару недель назад в Могилёве. Ситуация в стране складывается таким образом, что многие вопросы требуют разъяснения и обсуждения с теми, кто каждый день влияет на жизнь белорусов.

Новости Беларуси. Запуск БелАЭС требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии – об этом заявил Президент Беларуси 16 июня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о достижениях Гродненской области и перспективных направлениях её развития, затронули тему БелАЭС, которая находится в Островце. Александр Лукашенко объяснил решение о строительстве атомной электростанции в Беларуси. Кроме того, глава государства отметил, что вопрос безопасности этой станции для белорусов самый главный, и к нему подходят со всей ответственностью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Атомная станция – это высокие технологии, прорыв в будущее, если хотите. Да, некоторые из вас думают: ну а зачем нам эта была станция, ну жили мы без нее и жили бы дальше, это же опасно. Подчеркиваю последнее – опасно. Скажите, а в чем опасность?

Игналин рядом — да, ее закрыли, но не факт, что ее кто-то не откроет. Придет какой-нибудь Лукашенко к власти в Литве, возьмет и откроет станцию. А это старая станция, но она живая.

Чернобыль на юг дышит, Ленинградская станция (совсем рядом) – построено немало блоков, Смоленская станция – вообще на границе с Беларусью – она работает, Воронежская и прочие на юге – работают. Не помню, сколько в Украине, четыре или шесть атомных станций на юге – они работают. Старые станции.

Я к чему это говорю: Беларусь окружена этими станциями. И эти наши альтернативщики, когда у них спрашивают: а какая страна вам больше всего нравится? Они приводят, как я когда-то говорил, Германия, шведы, финны, норвежцы. Говорят, к счастью нашему, нравится Финляндия. А вы знаете, что Финляндия заканчивает строительство атомной станции?

Таким образом, вокруг нас – атомные станции. А почему мы не можем ее иметь? Всё – в простом.

Нас атакуют, потому что мы будем конкурентами. Конкурентами в производстве того товара, которого в Евросоюзе предостаточно.

Они же прекрасно понимают, что наша электрическая энергия будет продаваться как минимум в Литве, Латвии, Эстонии. И это не главное.