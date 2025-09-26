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«Вернуть не оружием». Зеленский готов говорить о новых границах де-факто

26 сентября 2025 11:32
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«Вернуть не оружием». Зеленский готов говорить о новых границах де-факто-0

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с Россией вопрос изменения границ, если конфликт удастся заморозить и Киев не сможет вернуть территории силой. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в перспективе возможно дипломатическое решение.

Москва же настаивает на том, что присоединенные регионы входят в состав России и что этот вопрос не подлежит дискуссии. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечает, что украинская армия не в состоянии изменить ситуацию на линии фронта, и что Киев занял пассивную позицию. В то же время лидер РФ Владимир Путин готов к переговорам о мире.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул готовность России к диалогу и работе в разных форматах, но отметил отсутствие ответа со стороны Украины на предложение о создании рабочих групп. Зеленский также отказался от приглашения посетить Москву для переговоров.

Фото: pixabay

# Владимир Зеленский # Международная политика

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