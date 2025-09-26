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Из-за ЧП на ж/д в Смоленской области отменено несколько поездов из Беларуси в Россию

26 сентября 2025 11:17
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Сообщение временно приостановлено. Отменены некоторые поезда, следующие из Беларуси в Россию. Причиной послужило ЧП на железной дороге в Смоленской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за ЧП на ж/д в Смоленской области отменено несколько поездов из Беларуси в Россию-2

На переезде товарный состав врезался в грузовик. Несколько вагонов с топливом сошли с пути и загорелись. На месте происшествия полыхает сильный пожар. В тушении задействованы более 40 спасателей и 10 единиц техники. Ликвидировать последствия ЧП помогает и белорусская сторона. БелЖД направила пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда. Когда составы начнут курсировать по расписанию, пока не сообщается.

# ЧП # Белорусская железная дорога # Беларусь-Россия

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