Перспективы развития сферы туризма обсудили в Минске

Региональные контексты и мировые тренды. Развитие туризма в современных условиях обсуждают эксперты в Минске. Участвуют более 60 специалистов из Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная научно-практическая конференция – площадка для обмена опытом. В этот раз в фокусе – поиск новых форм турпродукта и эффективное внедрение цифровых инструментов в индустрии. Ожидается, что наработки лягут в основу госпрограммы «Беларусь гостеприимная» на следующую пятилетку.

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

Огромная работа, которая будет делаться в следующую пятилетку, в рамках которой действительно поставлена чрезвычайно важная задача – увеличить долю от туризма ВВП в два раза до 4,5 %. То есть действительно для этого необходимо увеличение тех мощностей номерного фонда, также решение логистических задач, поскольку авиа-, железнодорожное сообщение существующее, как правило, демонстрирует очень высокую загрузку. Поэтому дальнейшие шаги – необходимо в открытой форме дискуссии обозначение наиболее приоритетных регионов в Республике Беларусь, конкретных точек, где такая работа требуется. Это необходимо делать сообща.

На полях форума подвели итоги Республиканского конкурса социальной рекламы «Познай Беларусь». Победителям вручили награды и ценные подарки. В программе также экскурсии в Крестовоздвиженский храм и мемориал «Шталаг-352».