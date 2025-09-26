Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Беларуси
Вопросы безопасности, экономики, а также возможность строительства новой АЭС на востоке Беларуси – эти темы сегодня, 26 сентября, обсуждают лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в Кремле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начали с обсуждения вчерашней повестки. Президент России поблагодарил главу нашего государства за участие в Глобальном атомном форуме, отметив, что праздник общий – атомную отрасль развивали совместно в советские годы.
Александр Лукашенко акцентировал внимание, что после распада СССР мы не разобщились, сегодня Беларусь имеет компетенции в строительстве АЭС и уже реализует проекты с «Росатомом» в третьих государствах. Также лидеры затронули тему расширения проекта БелАЭС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы одобрите проект расширения или строительство новой атомной станции, может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимость, обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией. Если в этом будет определенная необходимость. Но я вам должен сказать, мы тоже переживали. У нас же не было дефицита электроэнергии. Мы переживали, построим станцию, что будет дальше?
Владимир Путин, Президент России:
Экономика растет.
Александр Лукашенко:
Экономика растет. Слушайте, электромобили эти появляются все больше и больше, надо заправлять и заправлять. Станции – мы научились их делать и в Россию продаем. И самое главное, что мы поэкспериментировали. Дома жилые заменили на электричество. Хорошие получаются.
Владимир Путин:
А вы знаете, что искусственный интеллект, дата-центры.
Александр Лукашенко:
Вы вчера говорили, да.
Владимир Путин:
Можете развивать активно.
Александр Лукашенко:
Еще один потребитель появляется.
Владимир Путин:
Мощный, очень мощный.
Александр Лукашенко:
В этом направлении будем работать, если нужно. «Росатом» уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики.
Владимир Путин:
Вопрос финансирования вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема.
В центре внимания также вопросы экономики. Здесь более чем позитивная ситуация, констатировал Владимир Путин. Товарооборот – свыше 50 миллиардов долларов и продолжает расти. Накапливаются и инвестиции. В целом, активная работа ведется по всем направлениям. Что касается вопросов – они посвящены региональной повестке. Эту тему лидеры обсуждали уже тет-а-тет.