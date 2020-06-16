Президент Беларуси: планируем принять решение, чтобы брошенные дома, особенно усадьбы, людям отдать, продать по дешёвке

Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Волнует белорусов сегодня не только тема коронавируса. Другие проблемы никуда не ушли. Именно о них Президент по возможности в региональных поездках пытается услышать от людей, именно об этом поговорить.
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Один из вопросов, адресованных сегодня Президенту, – появится ли госпрограмма по электрификации садовых товариществ, чтобы в будущем за городом строить жилье (ответ на него здесь).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы к концу этого года планируем принять решение, чтобы – в Гродненской области это посложнее будет, потому что у вас деревни эти не брошены, они все перенаселены, заселены, но, тем не менее, они есть – брошенные дома, особенно усадьбы (по полгектара, вы знаете, по 40, у кого 20 соток в деревне) людям отдать, продать по дешевке. Пусть они там занимают на хуторах, неперспективные деревни так называемые, в агрогородках, еще где-то по клочку земли. Пусть они строят там свои домики, а где-то старый дом кто-то купит, восстановит и так далее. Это будь поощряться. Пандемия нас многому научила, и мы в этом плане будем действовать. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле.
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