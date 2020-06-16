Президент Беларуси: планируем принять решение, чтобы брошенные дома, особенно усадьбы, людям отдать, продать по дешёвке

Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волнует белорусов сегодня не только тема коронавируса. Другие проблемы никуда не ушли. Именно о них Президент по возможности в региональных поездках пытается услышать от людей, именно об этом поговорить.

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Один из вопросов, адресованных сегодня Президенту, – появится ли госпрограмма по электрификации садовых товариществ, чтобы в будущем за городом строить жилье (ответ на него здесь).