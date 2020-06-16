Президент Беларуси: может быть, когда-то мы как Южная Корея будем строить свои собственные атомные станции

Главная стройка сегодня под Островцом. Белорусская атомная в шаге от запуска. И это будет новая глава в нашей суверенной истории, как кому бы то ни хотелось.

Так вот я вам скажу, что атомную станцию – я был инициатором ее строительства, без меня она бы не построена бы была, потому что мы живем в постчернобыльской стране. Я исходил прежде всего из того, что это высочайшие технологии. Я вам перечислю страны, которые строят атомные станции сами, по своим проектам или каким-то чужим. Это Соединенные Штаты Америки, Франция, Россия, Китайская Народная Республика, Южная Корея и Япония. Все.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Наши великие банкиры и прочие айтишники и крупные деятели предлагают эту станцию остановить, 10 миллиардов долларов потребовать у Евросоюза (дураки там в Евросоюзе – прибежали, дали). Потребовать 10 миллиардов, отдать россиянам, а станцию закрыть. Ну, как Игналинская станция. Знаю, что и в этом зале есть пара-тройка человек, которые так мыслят.

Это высочайшие технологии, это требует подготовки новых кадров, это новое образование. И когда мы начали строить атомную станцию, через год я понял, куда я влез. И прежде всего встал вопрос: а людей где взять, которые будут эксплуатировать? У нас же образование к этому не приспособлено. Директора искали целый год, несколько кандидатур мне внесли (и, по-моему, мы из России брали). А затем мы развернули собственное образование. А потом мы подготовили студентов, грамотнейших людей, отправили их на действующие атомные станции, чтобы они научились.

Не знаю, чего бесится Литва до сих пор. Игналинскую станцию закрыли – сейчас ахают-охают, зачем закрыли. Ну не я же ее закрывал! Это вот так, как нам предлагают. Евросоюз выделить пообещал – пообещал! – какие-то деньги, закройте станцию. Закрыли, а денег – кукиш. Никто просто так никому миллиарды не даст.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной

Александр Лукашенко: «Будем стремиться к тому, чтобы всё-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата»

Поэтому, как только мы начали строить станцию, мы почувствовали, что нам нужны кадры, нам нужно новое образование, нам нужны новые технологии. На эту станцию работали все. И мы договаривались в начале этой стройки с Путиным, что строители в основном будут наши, в том числе инженерно-технические работники. Ну а основные инженеры и строители – технологий-то мы не знали, и некоторых до сих пор не знаем – должны быть российскими. Они будут за это отвечать. Но почему я попросил, чтобы в основном наши люди работали? Для того, чтобы деньги, которые будут вкладываться (это кредиты, которые мы взяли в России), будут осваиваться нашими предприятиями. А сколько труда стоило подставить каждому россиянину – спасибо Кириенко, он согласился – чтобы при каждом инженере был наш? И мы таким образом на практике выуживали у них технологии, учились.