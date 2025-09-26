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График ЦТ на 2026 год – в Минобразования рассказали, что ждёт абитуриентов

26 сентября 2025 11:18
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Важная новость для тех, кто в следующем году собирается поступать в вуз. В Беларуси согласованы даты проведения централизованного тестирования в 2026-м, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

График ЦТ на 2026 год – в Минобразования рассказали, что ждёт абитуриентов -2

Некоторые предметы можно будет сдавать два дня. Так, 26 мая и 2 июня пройдут экзамены по математике, биологии, иностранному языку. А 26 мая и 5 июня – испытания по химии, физике, истории Беларуси. По самым востребованным предметам – белорусскому и русскому языкам – написать ЦТ можно будет 29 мая.

В Беларуси утвердили даты проведения ЦТ в 2026 году.

График ЦТ на 2026 год – в Минобразования рассказали, что ждёт абитуриентов -4

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Традиционно, как и в прошлом году, централизованные экзамены, централизованные тестирования будут проходить в единые сроки, чтобы обеспечить равные условия для абитуриентов и выпускников этого года и выпускников прошлых лет. Даты определены с учетом завершения образовательного процесса учреждения общего среднего образования, с учетом обеспечения подготовки абитуриентов к поступлению и, следовательно, с возможностью дальнейшей подачи документов в те же установленные сроки, которые последние годы у нас сохранены. 

Резервный день для прохождения тестирования – 18 июня. Но проверить знания в эту дату смогут те, кто отсутствовал по уважительной причине и тому есть документальное доказательство. Сертификаты с результатами начнут выдавать с 1 июля.

# Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Сергей Пищов

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