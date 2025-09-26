График ЦТ на 2026 год – в Минобразования рассказали, что ждёт абитуриентов

Важная новость для тех, кто в следующем году собирается поступать в вуз. В Беларуси согласованы даты проведения централизованного тестирования в 2026-м, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые предметы можно будет сдавать два дня. Так, 26 мая и 2 июня пройдут экзамены по математике, биологии, иностранному языку. А 26 мая и 5 июня – испытания по химии, физике, истории Беларуси. По самым востребованным предметам – белорусскому и русскому языкам – написать ЦТ можно будет 29 мая.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Традиционно, как и в прошлом году, централизованные экзамены, централизованные тестирования будут проходить в единые сроки, чтобы обеспечить равные условия для абитуриентов и выпускников этого года и выпускников прошлых лет. Даты определены с учетом завершения образовательного процесса учреждения общего среднего образования, с учетом обеспечения подготовки абитуриентов к поступлению и, следовательно, с возможностью дальнейшей подачи документов в те же установленные сроки, которые последние годы у нас сохранены.

Резервный день для прохождения тестирования – 18 июня. Но проверить знания в эту дату смогут те, кто отсутствовал по уважительной причине и тому есть документальное доказательство. Сертификаты с результатами начнут выдавать с 1 июля.