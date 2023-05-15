Александр Кадлубай: профильные классы – это чтобы ребёнок определился с вопросом, кем я хочу стать

Кирилл Казаков, СТВ: Система централизованных экзаменов – это окончательный этап подготовки наших ребят к будущей профессии, которой они должны заниматься чуть ли не с 10 класса? Я про профильные классы.

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу « По существу » пройдет обсуждение образовательных процессов.

Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это ранний этап профориентационной работы. Например, военно-патриотический класс. Ребенку, чтобы выбрать профессию военного, необходимо иметь соответствующий психологический настрой, а потом решить для себя, нужно ему это или нет.

Алена Сырова, СТВ:

А Военная академия в этом году планирует меньше или больше ребят набрать?

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе:

Мы в этом году планируем набрать 649 человек. Из них 39 девушек. Это больше, чем в прошлом году.

Алена Сырова:

Как же так? Говорили, что резко упадет количество студентов в связи с новой системой контроля их знаний. Мол, эту систему задумывали, чтобы сократить количество людей, которые будут получать высшее образование.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Ранняя профилизация и профильные классы, в том числе военно-патриотические, для того, чтобы ребенок определился с вопросом не о том, какие предметы я хочу учить, а кем я хочу стать. Что мы немного потеряли, когда у нас ЦТ шло несколько десятилетий.

Кирилл Казаков:

Школьник в 9 и 11 классах – это два разных школьника.

Александр Кадлубай:

Наша задача, чтобы школьник посмотрел, примерялся. Ничего страшного, если он в 11 классе в сентябре скажет: я хочу стать врачом, а не инженером. У него будет время подготовиться, сдать ЦЭ. А уменьшится ли количество студентов, мы с вами посмотрим по результатам того, как пройдет ЦЭ. Мое мнение: ребята на момент поступления в 10 класс будут более осознанны.

Алена Сырова:

Вы ожидаете больше или меньше?

Александр Кадлубай:

В 10 класс были набраны ребята, которые еще не знали форму выпускного экзамена. Соответственно, количество ребят, которые сдают, оно то, которое пришло, предполагая, что будет старая форма выпускных экзаменов. Те ребята, которые будут идти в этом году в 10 класс, мы предполагаем, что будет снижение количества ребят на третьей ступени, т. е. обучающихся в школах. Соответственно, траектория на вузы будет меньше из школы. Но это не означает, что не будут поступать из ссузов. Все зависит от народонаселения, тех, кто потенциально может поступить в ВУЗ.

Кирилл Казаков:

Но у нас менталитет такой, что если ты не получил «корочки», то у тебя не удалась карьера.