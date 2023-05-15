Во сколько белорусы женятся и становятся родителями? Вот что показали данные опроса

Новости Беларуси. Международный день семьи 15 мая отмечают в Беларуси. Это относительно молодой праздник, который появился лишь в 1993 году. С тех пор его празднуют во многих странах, чтобы укрепить семейные ценности и привлечь внимание общественности к проблемам семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси всем родителям государство оказывает весомую поддержку: начиная от выплаты пособий в декрете и заканчивая семейным капиталом для многодетных (в этом году его размер составляет почти 30 тысяч рублей). Но задумывались ли вы, насколько белорусы семейные люди? Оказывается, согласно проведенному опросу, мужчины в среднем женятся не раньше 29, женщины выходят замуж ближе к 27 годам. Не торопятся белорусы становиться родителями: первенца сейчас рожают в 27 лет. Для сравнения – в 1990-м в 23. Как переформатировать семейную политику и почему и семейная пропаганда – очень тонкая работа? Репортаж Виктории Ходосок.

Раз я подполковник, значит жена моя – полковник. Приходится ей непосредственно подчиняться. Мой начальник дома – это она.

Глядя на эти кадры, наверное, у каждого промелькнет мысль: вот как выглядит счастливая семья. И это действительно так. Но семья Сергея и Натальи не только счастливая, но еще и большая. У них 10 детей – четверо своих и шестеро приемных. С большим трепетом папа и мама относятся к каждому ребенку, не деля на своих и чужих.

Наталья Руцких, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Семья для меня – это источник радости, любви, заботы, ответственности. Хочу развеять миф, что большая семья – это бедность. Мы живем лучше всех, потому что мы стараемся, мы работаем. Родители привили нам любовь к земле. И детям мы тоже прививаем трудолюбие, традиции. В такой большой семье каждый день расписан по минутам. Подъем в 4 утра, сборы в школу, уроки, дела по дому. И все это без выходных и тем более отпусков. Быть многодетными родителями, бесспорно, настоящий труд и призвание.

Сергей Лобков, первый заместитель начальника Круглянского РОВД:

Это мое было предложение. Она сказала – ее? Мечта у меня была с детства: я хотел большую семью. Мы с тещей приняли такое решение. Ей предложили. Она тоже была приемной семьей, у нее были дети. Нелегко, но это наш выбор.

И все же насколько белорусы семейные люди? Образование – карьера – семья. Такую последовательность выстраивает нынешняя молодежь. И это на самом деле серьезный вызов. Вот данные недавнего опроса: мужчины в среднем женятся не раньше 29, женщины выходят замуж ближе к 27 годам. Причем большинство отдают предпочтение официальным союзам. Не торопятся белорусы становиться родителями: первенца сейчас рожают в 27 лет, для сравнения – в 1990-м в 23.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Семейную политику надо переформатировать. И искать новые механизмы, чтобы в таких условиях семьи максимально создавались, чтобы семьи были крепкие и, конечно, чтобы успела наша молодежь родить как можно больше белорусов. Потому что это демографическая безопасность страны. Подробности. Демографическая политика такова: нас должно становиться больше. Тем более что со стороны государства действительно максимум усилий. Без внимания не остается ни одна семья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Семейная пропаганда, работа – это очень тонкая работа, которую необходимо проводить во всех сферах жизни человека. Культ полноценной семьи с двумя и более детьми должен быть стилем жизни белорусов. Только так мы сможем быть уверены, что следующие за нами поколения будут прирастать, а значит, крепко держать суверенитет в своих руках и гарантированно жить в мире. В стране оказывается масштабная поддержка семьям, воспитывающим детей. Будущие мамы окружены заботой. Наша система здравоохранения берет под патронаж деток еще до их рождения, система образования создает условия по уходу за детьми с раннего возраста, знаете (ясельная группа, детские садики), за мамой сохраняется рабочее место. Тем самым государство помогает обеспечить баланс семьи и карьеры. Для многодетных – особые условия: жилье, семейный капитал, бесплатное питание в детском саду и школе. Да и многое другое.

Поддержка и защита семей с детьми – это приоритет социальной политики. Вот ее конкретика: двухнедельный отцовский отпуск, дополнительные выходные для многодетных и не только, своеобразный иммунитет при увольнении одинокого отца или матери с ребенком до 3 лет на руках, сохранение рабочего места на время декретного. И это далеко не весь список.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

У нас более 96 % коллективных договоров содержат нормы, поддерживающие семьи. Но мы эту практику постоянно расширяем. Мы смотрим в других трудовых коллективах, где есть то, что работает эффективно, является передовым опытом, и стараемся переносить в другие трудовые коллективы. Взаимный обмен делаем.