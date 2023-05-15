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Целевики уже в июне станут студентами. А когда остальные сдадут вступительные экзамены?

15 мая 2023 18:03
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Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.  

Алена Сырова, СТВ:  
Андрей Дмитриевич, напомните мне, пожалуйста, а устный экзамен в вузах когда пройдет?  

Андрей Король, ректор БГУ:  
Устный экзамен пройдет в соответствии с планом в июне у нас.  

Алена Сырова:  
То есть уже после выпускного.  

Целевики уже в июне станут студентами. А когда остальные сдадут вступительные экзамены?-1

Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
С 1-го по 5 июня – прием документов у нас на целевую подготовку. С 6 по 16 июня ребята, которые планируют поступить на условиях целевой подготовки, в случае успешного прохождения экзамена станут уже студентами. То есть уже в начале июня целевики в 2023 году станут студентами.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
А в ссузы у нас начинается вступительная кампания?  

Сергей Пищов:  
В ссузы начинается в середине июля вступительная кампания. Больших изменений в сравнении с прошлым годом у нас не наблюдается. Планируется в этом году в средние специальные учебные заведения принять около 39 тысяч абитуриентов на специальности среднего специального образования и около 26 тысяч – на специальности профтехобразования.  

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# Вступительная кампания # общество # Алена Сырова # Андрей Король # Кирилл Казаков # Фотофакт

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