Целевики уже в июне станут студентами. А когда остальные сдадут вступительные экзамены?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.
Алена Сырова, СТВ:
Андрей Дмитриевич, напомните мне, пожалуйста, а устный экзамен в вузах когда пройдет?
Андрей Король, ректор БГУ:
Устный экзамен пройдет в соответствии с планом в июне у нас.
Алена Сырова:
То есть уже после выпускного.
Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
С 1-го по 5 июня – прием документов у нас на целевую подготовку. С 6 по 16 июня ребята, которые планируют поступить на условиях целевой подготовки, в случае успешного прохождения экзамена станут уже студентами. То есть уже в начале июня целевики в 2023 году станут студентами.
Кирилл Казаков, СТВ:
А в ссузы у нас начинается вступительная кампания?
Сергей Пищов:
В ссузы начинается в середине июля вступительная кампания. Больших изменений в сравнении с прошлым годом у нас не наблюдается. Планируется в этом году в средние специальные учебные заведения принять около 39 тысяч абитуриентов на специальности среднего специального образования и около 26 тысяч – на специальности профтехобразования.
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