Целевики уже в июне станут студентами. А когда остальные сдадут вступительные экзамены?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.

Алена Сырова, СТВ:

Андрей Дмитриевич, напомните мне, пожалуйста, а устный экзамен в вузах когда пройдет?

Андрей Король, ректор БГУ:

Устный экзамен пройдет в соответствии с планом в июне у нас.

Алена Сырова:

То есть уже после выпускного.