«Первоначально была очень широкая дискуссия». Как преподаватели отнеслись к ЦЭ?

Кирилл Казаков, СТВ: Преподаватели, которые повышают квалификацию, как они к этому относятся? Вы уже эти новые методы вкладываете? У нас в системе образования последние лет 15 каждые 2-3 года какое-то новшество выходит.

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу « По существу » пройдет обсуждение образовательных процессов.

Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Первоначально была очень широкая дискуссия. Потому что когда глава государства поставил задачу увидеть каждого ребенка, этот процесс мы начали в сентябре-октябре. Диалоговые площадки, встречи в рабочих коллективах, встречи на базе Академии последипломного образования, с директорами школ, на уровне Минобразования, на уровне Совета Республики. Все это апробировали, потому что все новое вызывает своеобразный культурный шок. Но после того, как учли все предложения, которые поступали…

Кирилл Казаков:

А много предложений к вам как сенатору приходило или вообще в Совет Республики по этим изменениям?

Олег Дьяченко:

В ходе моих встреч с педагогами поступали предложения. Порядка 10 основных предложений, я их сформулировал потом в Минобразования, озвучил в Совете Республики, когда мы на уровне экспертного совета обсуждали эту тему. Кстати, это было компромиссное решение – введение ЦЭ. Мы услышали людей.

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