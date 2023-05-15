На каких условиях сдают ЦЭ выпускники Лицея МВД? Рассказал Евгений Абрамович
Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.
Алена Сырова, СТВ:
МВД у нас как с целевиками взаимодействует? Есть запрос? Они уже сами по себе выбрали цель?
Евгений Абрамович, начальник Специализированного лицея МВД Беларуси:
Вы сказали абсолютно верно: у них уже свой выбор. Придя в лицей, они четко понимают, что они хотят поступать именно в учреждение образования системы Министерства внутренних дел. Наша задача – направить их, воспитать достойного гражданина, патриота и в будущем абитуриента системы высшего образования Министерства внутренних дел.
Кирилл Казаков, СТВ:
Меньше желающих учиться у вас не стало?
Евгений Абрамович:
Нет, наоборот, с каждым годом все больше, больше и больше наших молодых людей, которые хотят поступить именно в лицей.
Алена Сырова:
В Могилеве открыли, да?
Кирилл Казаков:
Школа милиции существовала, это давняя вещь.
Евгений Абрамович:
Именно лицей. У нас же обучаются молодые люди с 7-го по 11-й класс, мы на конкурсной основе осуществляем набор в 7-е классы.
Кирилл Казаков:
Для ваших учеников есть особенности в централизованном экзамене или вы на равных условиях?
Евгений Абрамович:
Мы сдаем экзамены на равных условиях, все то же самое – то же волнение переживали. Буквально вчера я со своими лицеистами разговаривал, все хорошо, все рады, все очень здорово.
Кирилл Казаков:
А есть те, кто, например, не доходит до вуза МВД? Закончили лицей и поняли, что, условно, хотят быть адвокатами либо просто юристами. Или вообще меняют стезю.
Евгений Абрамович:
У нас система выстроена таким образом, что наши выпускники могут поступать в интересах Министерства внутренних дел в те же БГУ, БГУИР либо медуниверситет. Но в интересах системы Министерства внутренних дел.
Алена Сырова:
А кто будет платить за их образование, родители или система МВД?
Кирилл Казаков:
Или это целевики и у них уже своя система?
Евгений Абрамович:
Это целевики. Они идут, отучатся и вернутся в систему Министерства внутренних дел. Тем же врачом: у нас, естественно, есть и своя поликлиника, и госпиталь МВД. Мы нуждаемся в таких специалистах.
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