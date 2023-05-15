На каких условиях сдают ЦЭ выпускники Лицея МВД? Рассказал Евгений Абрамович

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов. Алена Сырова, СТВ:

МВД у нас как с целевиками взаимодействует? Есть запрос? Они уже сами по себе выбрали цель?

Евгений Абрамович, начальник Специализированного лицея МВД Беларуси:

Вы сказали абсолютно верно: у них уже свой выбор. Придя в лицей, они четко понимают, что они хотят поступать именно в учреждение образования системы Министерства внутренних дел. Наша задача – направить их, воспитать достойного гражданина, патриота и в будущем абитуриента системы высшего образования Министерства внутренних дел. Кирилл Казаков, СТВ:

Меньше желающих учиться у вас не стало? Евгений Абрамович:

Нет, наоборот, с каждым годом все больше, больше и больше наших молодых людей, которые хотят поступить именно в лицей. Алена Сырова:

В Могилеве открыли, да? Кирилл Казаков:

Школа милиции существовала, это давняя вещь. Евгений Абрамович:

Именно лицей. У нас же обучаются молодые люди с 7-го по 11-й класс, мы на конкурсной основе осуществляем набор в 7-е классы. Кирилл Казаков:

Для ваших учеников есть особенности в централизованном экзамене или вы на равных условиях?