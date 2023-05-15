«Заказчики действительно понимают, что за кадры необходимо бороться». Как меняется целевая подготовка?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.

Кирилл Казаков, СТВ:

Есть у нас профессии, на которые целевого нет? Вот такие уникальные, что не требуют. И какие самые популярные?

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Есть такие профессии, на которые целевого нет. Но если смотреть на самые популярные, сегодня это, конечно, специальности медицинского профиля. На них порядка 1 400 заявок на целевые места. На специальности, связанные с аграрно-промышленным комплексом, тоже большое количество целевых мест заявлено. Это связано с тем, что заказчики действительно понимают, что за кадры необходимо бороться, начиная уже с сегодняшнего дня. Может, даже со вчерашнего.

Профориентация активная проводится: дни открытых дверей, аграрные классы, педагогические классы. Мы должны видеть будущего специалиста уже в 11-м классе, а может быть, еще и раньше. Для того, чтобы уже после поступления на целевую форму – ведь здесь тоже происходит процесс индивидуализации обучения – с этим студентом уже заказчик, подписав договор, имеет возможность корректировать образовательную траекторию. Это курсовые работы, дипломное проектирование, производственные практики. То есть через 4-5 лет выпускник, после успешного усвоения образовательной программы, приедет подготовленный и погруженный в те вопросы и задачи, которые ему нужно решать на первом рабочем месте.