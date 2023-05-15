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«Заказчики действительно понимают, что за кадры необходимо бороться». Как меняется целевая подготовка?

15 мая 2023 19:12
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Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Есть у нас профессии, на которые целевого нет? Вот такие уникальные, что не требуют. И какие самые популярные?  

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
Есть такие профессии, на которые целевого нет. Но если смотреть на самые популярные, сегодня это, конечно, специальности медицинского профиля. На них порядка 1 400 заявок на целевые места. На специальности, связанные с аграрно-промышленным комплексом, тоже большое количество целевых мест заявлено. Это связано с тем, что заказчики действительно понимают, что за кадры необходимо бороться, начиная уже с сегодняшнего дня. Может, даже со вчерашнего.  

Профориентация активная проводится: дни открытых дверей, аграрные классы, педагогические классы. Мы должны видеть будущего специалиста уже в 11-м классе, а может быть, еще и раньше. Для того, чтобы уже после поступления на целевую форму – ведь здесь тоже происходит процесс индивидуализации обучения – с этим студентом уже заказчик, подписав договор, имеет возможность корректировать образовательную траекторию. Это курсовые работы, дипломное проектирование, производственные практики. То есть через 4-5 лет выпускник, после успешного усвоения образовательной программы, приедет подготовленный и погруженный в те вопросы и задачи, которые ему нужно решать на первом рабочем месте.  

«Заказчики действительно понимают, что за кадры необходимо бороться». Как меняется целевая подготовка?-1

Кирилл Казаков:  
Один из шагов развития предприятия – подготовка целевых руководителей, менеджеров, врачей, агрономов. Это в принципе то, что делает нормальный руководитель, когда развивает и создает себе новые кадры. У нас же это остатком советской системы считают. Это, наверное, не очень правильно.  

Алена Сырова, СТВ:  
Ну, целевики – звучит немодно.  

Сергей Пищов:  
Как раз в целевой подготовке, в данном виде получения образования, специальности, скажем так, наибольшие перспективы. И эти перспективы подтверждаются теми же специальностями медицинского профиля, где сегодня до 80 % квота от контрольных цифр приема – это места, которые будут заполнены на условиях целевой подготовки.  

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# Профессии # общество # Кирилл Казаков # Сергей Пищов # Алена Сырова # Фотофакт

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