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Стоимость для платников в БГУ увеличится? Ответил Андрей Король

15 мая 2023 17:56
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Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.  

Алена Сырова, СТВ:  
Судя по тому, что у нас до сих пор сохраняется платная форма образования, то есть за то, чтобы получить высшее образование, дети и их родители готовы платить. Не сокращается, как я понимаю, количество платников. Или сокращается в сравнении с прошлыми годами?  

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
Сокращается. На уровне высшего образования у нас есть сокращения практически на 1 500 платных мест. Также есть некоторые сокращения и на среднем специальном образовании.  

Алена Сырова:  
Эта тенденция меня почему-то радует. Андрей Дмитриевич, а вас?  

Стоимость для платников в БГУ увеличится? Ответил Андрей Король-1

Андрей Король, ректор БГУ:  
Мы проводим в соответствии с теми целями, которые были в БГУ приняты, планомерное сокращение заочной формы обучения, в том числе заочной платной формы обучения, поскольку меняются времена, естественно, меняются содержание и интенсивность подготовки. Чтобы соответствовать определенным критериям качества, мы и уменьшаем роль этого контингента. По поводу платников, да, в БГУ мы тоже имеем определенный незначительный процент уменьшения. Именно сделано постепенное, эволюционное уменьшение платных студентов и то в зависимости от, скажем так, конъюнктуры рынка и тех прогнозов, которые через четыре-пять лет могут иметь место. То есть это не просто пальцем в небо цифры.  

Алена Сырова:  
А стоимость обучения в этом году вырастет?  

Андрей Король:  
Стоимость обучения привязана к определенным резонам, к определенной кухне, она не может ни упасть, ни вырасти по своему желанию. Все имеет четкую привязку, и в соотношении с нашими внутренними затратами на подготовку специалиста. В равной степени мы, конечно же, учитываем и ориентируемся на конкурентность с точки зрения наших ближайших партнеров, которые также могут принять этих абитуриентов.  

Алена Сырова:  
Красиво ушли от ответа, красиво.  

Андрей Король:  
Почему? Могу ответить одним словом – в целом нет.  

Стоимость для платников в БГУ увеличится? Ответил Андрей Король-4

Кирилл Казаков, СТВ:  
Какая самая дорогая специальность? Даже для иностранцев.  

Андрей Король:  
Я бы сказал, это специальности экономического профиля.  

Кирилл Казаков:  
То есть, если ты хочешь быть экономистом в БГУ – это тебе будет дороже всего стоить?  

Андрей Король:  
Но не то, что дороже всего, но на сегодняшний момент – это одна из топовых с точки зрения платного.  

Алена Сырова:  
Тенденция. Раньше все айтишниками хотели стать, сейчас экономистами.  

Кирилл Казаков:  
У айтишников тоже есть деньги, их надо кому-то считать.  

Алена Сырова:  
Юлия Николаевна, а среди ваших выпускников сколько ребят, которые выбирают платную форму образования, а сколько бюджетников, кого больше?  

Юлия Тарасова, директор школы № 9 Барановичей:  
Больше бюджетников. Прошлый год – 76 %.  

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# Высшее образование в Беларуси # Наука # Алена Сырова # Андрей Король # Кирилл Казаков # Фотофакт

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