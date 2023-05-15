Стоимость для платников в БГУ увеличится? Ответил Андрей Король
Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.
Алена Сырова, СТВ:
Судя по тому, что у нас до сих пор сохраняется платная форма образования, то есть за то, чтобы получить высшее образование, дети и их родители готовы платить. Не сокращается, как я понимаю, количество платников. Или сокращается в сравнении с прошлыми годами?
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Сокращается. На уровне высшего образования у нас есть сокращения практически на 1 500 платных мест. Также есть некоторые сокращения и на среднем специальном образовании.
Алена Сырова:
Эта тенденция меня почему-то радует. Андрей Дмитриевич, а вас?
Андрей Король, ректор БГУ:
Мы проводим в соответствии с теми целями, которые были в БГУ приняты, планомерное сокращение заочной формы обучения, в том числе заочной платной формы обучения, поскольку меняются времена, естественно, меняются содержание и интенсивность подготовки. Чтобы соответствовать определенным критериям качества, мы и уменьшаем роль этого контингента. По поводу платников, да, в БГУ мы тоже имеем определенный незначительный процент уменьшения. Именно сделано постепенное, эволюционное уменьшение платных студентов и то в зависимости от, скажем так, конъюнктуры рынка и тех прогнозов, которые через четыре-пять лет могут иметь место. То есть это не просто пальцем в небо цифры.
Алена Сырова:
А стоимость обучения в этом году вырастет?
Андрей Король:
Стоимость обучения привязана к определенным резонам, к определенной кухне, она не может ни упасть, ни вырасти по своему желанию. Все имеет четкую привязку, и в соотношении с нашими внутренними затратами на подготовку специалиста. В равной степени мы, конечно же, учитываем и ориентируемся на конкурентность с точки зрения наших ближайших партнеров, которые также могут принять этих абитуриентов.
Алена Сырова:
Красиво ушли от ответа, красиво.
Андрей Король:
Почему? Могу ответить одним словом – в целом нет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Какая самая дорогая специальность? Даже для иностранцев.
Андрей Король:
Я бы сказал, это специальности экономического профиля.
Кирилл Казаков:
То есть, если ты хочешь быть экономистом в БГУ – это тебе будет дороже всего стоить?
Андрей Король:
Но не то, что дороже всего, но на сегодняшний момент – это одна из топовых с точки зрения платного.
Алена Сырова:
Тенденция. Раньше все айтишниками хотели стать, сейчас экономистами.
Кирилл Казаков:
У айтишников тоже есть деньги, их надо кому-то считать.
Алена Сырова:
Юлия Николаевна, а среди ваших выпускников сколько ребят, которые выбирают платную форму образования, а сколько бюджетников, кого больше?
Юлия Тарасова, директор школы № 9 Барановичей:
Больше бюджетников. Прошлый год – 76 %.
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