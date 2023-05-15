Стоимость для платников в БГУ увеличится? Ответил Андрей Король

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов. Алена Сырова, СТВ:

Судя по тому, что у нас до сих пор сохраняется платная форма образования, то есть за то, чтобы получить высшее образование, дети и их родители готовы платить. Не сокращается, как я понимаю, количество платников. Или сокращается в сравнении с прошлыми годами? Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Сокращается. На уровне высшего образования у нас есть сокращения практически на 1 500 платных мест. Также есть некоторые сокращения и на среднем специальном образовании. Алена Сырова:

Эта тенденция меня почему-то радует. Андрей Дмитриевич, а вас?

Андрей Король, ректор БГУ:

Мы проводим в соответствии с теми целями, которые были в БГУ приняты, планомерное сокращение заочной формы обучения, в том числе заочной платной формы обучения, поскольку меняются времена, естественно, меняются содержание и интенсивность подготовки. Чтобы соответствовать определенным критериям качества, мы и уменьшаем роль этого контингента. По поводу платников, да, в БГУ мы тоже имеем определенный незначительный процент уменьшения. Именно сделано постепенное, эволюционное уменьшение платных студентов и то в зависимости от, скажем так, конъюнктуры рынка и тех прогнозов, которые через четыре-пять лет могут иметь место. То есть это не просто пальцем в небо цифры. Алена Сырова:

А стоимость обучения в этом году вырастет? Андрей Король:

Стоимость обучения привязана к определенным резонам, к определенной кухне, она не может ни упасть, ни вырасти по своему желанию. Все имеет четкую привязку, и в соотношении с нашими внутренними затратами на подготовку специалиста. В равной степени мы, конечно же, учитываем и ориентируемся на конкурентность с точки зрения наших ближайших партнеров, которые также могут принять этих абитуриентов. Алена Сырова:

Красиво ушли от ответа, красиво. Андрей Король:

Почему? Могу ответить одним словом – в целом нет.