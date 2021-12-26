Акция «Наши дети» шагает по стране. Тысячи белорусов объединили усилия, чтобы подарить праздник

Новости Беларуси. Самая волшебная зимняя акция «Наши дети» продолжает шествие по разным уголкам страны и объединяет тысячи белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ребята погружаются в сказку, а взрослые заряжаются позитивными эмоциями. О тяжелых недугах ненадолго забыли маленькие пациенты РНПЦ детской онкологии. С новогодним визитом сюда заглянули парламентарии. Каждый ребенок получил сюрприз от главного волшебника, а медцентр – новый современный тренажер – беговую дорожку. «Дела любят тишину, но с детьми это невозможно». Как прошел новогодний визит депутатов в РНПЦ детской онкологии? – читайте здесь.

Мы очень довольны пребыванием здесь. Здесь очень добрые люди. Никогда не думала, что в одном месте столько много хороших и отзывчивых людей.

Без подарков и внимания не остались и ребята из Социально-педагогического центра Заводского района столицы. Это дом для малышей, которые по разным причинам остались без родителей. «Новый год они ждут с нетерпением». Сенаторы посетили детский приют в Минске – читайте здесь.

Яркую, сладкую, добрую сказку наколдовал Дедушка Мороз и в 3-м детском доме столицы. Под красной шубой прятались журналисты нашего телеканала. «Счастье, когда ты можешь подарить частичку тепла ребенку». Телеканал СТВ поздравил детей из детского дома с Новым годом – читайте здесь.

Новогоднюю эстафету добра на неделе приняли и в Могилеве. Представители Министерства архитектуры и строительства приехали к воспитанникам специального профессионально-технического училища. Это подростки с трудной судьбой, кто попал в учреждение за административные нарушения. В Могилеве приняли эстафету добра. Как ждут Новый год подростки в специальном училище? Читайте здесь.

На защите не только границ, но и новогоднего чуда находятся пограничники. Они устроили утренник для детей Белыничской школы-интерната. Воспитанники получили сладкие подарки, творческие наборы, а также поучаствовали в конкурсах. «Эта акция приносит только добро, позитив и любовь». Курсанты-пограничники посетили белыничский дом-интернат – читайте здесь.

Не остались в стороне и те, чье чувство справедливости называют исключительным. Благодаря сотрудникам Следственного комитета о болезнях хотя бы на время забыли в 3-й детской больнице Минска. «Ждала, когда мы наденем это платьице на нее сегодня». Что говорит мама ребенка с особенностями развития? Читайте здесь.

А вот дружбе МВД и радошковичского детского комплекса уже более 30 лет. Ребята получают от сотрудников милиции не только подарки, но еще и пример в жизни. Многие из выпускников учреждения пошли по стопам милиционеров. «Все средства мы направляем на благотворительность». Иван Кубраков о том, как МВД помогает белорусским детям – читайте здесь.

В Молодечненской школе-интернате новогоднее настроение спасали сотрудники МЧС. Они привезли подарки и позаботились о новой спортивной площадке на территории школы. Также познакомили ребят со своей работой, а в спортивном зале развернули настоящий городок безопасности – с конкурсами и играми. Министру МЧС подарили елку, а детям – новую спортплощадку. Вот какой праздник устроили в интернате Молодечно – читайте здесь.