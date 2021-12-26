Акция «Наши дети» шагает по стране. Тысячи белорусов объединили усилия, чтобы подарить праздник
Новости Беларуси. Самая волшебная зимняя акция «Наши дети» продолжает шествие по разным уголкам страны и объединяет тысячи белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ребята погружаются в сказку, а взрослые заряжаются позитивными эмоциями.
О тяжелых недугах ненадолго забыли маленькие пациенты РНПЦ детской онкологии. С новогодним визитом сюда заглянули парламентарии. Каждый ребенок получил сюрприз от главного волшебника, а медцентр – новый современный тренажер – беговую дорожку.
«Дела любят тишину, но с детьми это невозможно». Как прошел новогодний визит депутатов в РНПЦ детской онкологии? – читайте здесь.
Мы очень довольны пребыванием здесь. Здесь очень добрые люди. Никогда не думала, что в одном месте столько много хороших и отзывчивых людей.
Без подарков и внимания не остались и ребята из Социально-педагогического центра Заводского района столицы. Это дом для малышей, которые по разным причинам остались без родителей.
«Новый год они ждут с нетерпением». Сенаторы посетили детский приют в Минске – читайте здесь.
Яркую, сладкую, добрую сказку наколдовал Дедушка Мороз и в 3-м детском доме столицы. Под красной шубой прятались журналисты нашего телеканала.
«Счастье, когда ты можешь подарить частичку тепла ребенку». Телеканал СТВ поздравил детей из детского дома с Новым годом – читайте здесь.
Новогоднюю эстафету добра на неделе приняли и в Могилеве. Представители Министерства архитектуры и строительства приехали к воспитанникам специального профессионально-технического училища. Это подростки с трудной судьбой, кто попал в учреждение за административные нарушения.
В Могилеве приняли эстафету добра. Как ждут Новый год подростки в специальном училище? Читайте здесь.
На защите не только границ, но и новогоднего чуда находятся пограничники. Они устроили утренник для детей Белыничской школы-интерната. Воспитанники получили сладкие подарки, творческие наборы, а также поучаствовали в конкурсах.
«Эта акция приносит только добро, позитив и любовь». Курсанты-пограничники посетили белыничский дом-интернат – читайте здесь.
Не остались в стороне и те, чье чувство справедливости называют исключительным. Благодаря сотрудникам Следственного комитета о болезнях хотя бы на время забыли в 3-й детской больнице Минска.
«Ждала, когда мы наденем это платьице на нее сегодня». Что говорит мама ребенка с особенностями развития? Читайте здесь.
А вот дружбе МВД и радошковичского детского комплекса уже более 30 лет. Ребята получают от сотрудников милиции не только подарки, но еще и пример в жизни. Многие из выпускников учреждения пошли по стопам милиционеров.
«Все средства мы направляем на благотворительность». Иван Кубраков о том, как МВД помогает белорусским детям – читайте здесь.
В Молодечненской школе-интернате новогоднее настроение спасали сотрудники МЧС. Они привезли подарки и позаботились о новой спортивной площадке на территории школы. Также познакомили ребят со своей работой, а в спортивном зале развернули настоящий городок безопасности – с конкурсами и играми.
Министру МЧС подарили елку, а детям – новую спортплощадку. Вот какой праздник устроили в интернате Молодечно – читайте здесь.
Создать праздник и подарить маленькое новогоднее чудо детям, которые нуждаются в заботе и внимании чуть больше остальных. Такая вот добрая миссия. Хотя, как признаются сами взрослые, этот марафон добрых дел возвращает и им веру в чудеса.