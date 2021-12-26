Микродозинг мухоморов. Чем чревато употребление ядовитых грибов? Расследование СТВ

Новости Беларуси. Все чаще в интернете появляются объявления о продаже мухоморов. Рекламируя продукт, обычно пишут о приливе сил и энергии, ясности мысли. Хотя это даже звучит как-то нелепо. Мухомор сушеный, измельченный, в капсулах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это притом, что только за выращивание наркосодержащих растений либо грибов предусмотрена административная ответственность. А если человек вырастил грибы, а дальше готовил для личного пользования или продажи, то ему грозит еще и срок. Что же представляет из себя бизнес в белую точечку – в материале Кристины Сущени.

Вот он, насыщенный цвет, попки беленькие! О, прекрасно. Слушай. Хрустящий. Идеальные.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Сегодня все чаще на страницах глобальной Cети можно, казалось бы, встретить волшебное средство. Вот, например, смотрите: «Мухомор ответит на все ваши вопросы и решит тягостные проблемы. Микродозинг приведет в порядок ваше сознание и нервную систему, нормализует сон, излечит душу». И на страничке тут же заманчивое предложение: «Вас ждет путь работы над собой, по которому вас бережно поведет мухомор-психолог». В общем-то, жизнь больше не будет прежней, а станет просто сказкой. Но долой те самые заоблачные перспективы, а все же окунемся в реальность: что стоит за такой капсулкой счастья? Забегая вперед: для чистоты эксперимента мы их приобрели. Так вот, в мухоморах содержится сразу три психоактивных вещества. И брызгать ядом на нервную систему (и не только) они могут еще как. Наш эксперимент начинается.

– Шляпки, к сожалению, у нас закончились. Могу предложить только капсулы либо в порошке – это все то же самое, только уже измельченное.

– А что лучше? В чем разница? Я на сайте сейчас у вас.

– Вы в первый раз будете пробовать?

– Да.

– Если в первый раз, то рекомендую взять попробовать капсулы. Там уже выверенная дозировка. Вы уже сможете утром, вечером по одной капсуле принимать. Если вечерняя вас слишком будет бодрить и вам будет хотеться не спать, любой какой-то всплеск энергии, то тогда капсулу лучше перенести на утро. Тогда две капсулы на утро.

– А молотый как употребляют?

– Молотый... Он употребляется сначала 0,2 грамма, для начала. Многие растворяют его в теплой воде и выпивают как бульон. Если вы готовы, то в течение часа могу к вам заехать.

– А, даже так?

Моя реакция хорошо видна на видео. А вот на том конце провода без всяких скромностей раздают советы, как нужно пить те самые капсулы. И, мол, по самочувствию вы все поймете, попадетесь ли вы на удочку бизнеса в белую точку. На этом, конечно, я не остановилась. Telegram-каналы с кричащими отзывами, которые, скорее, похожи на секту. Со мной тоже провели дистанционную беседу, уверяя, что жизнь не будет прежней, а «ой, как заиграет красками». Ну что ж, попробуем заказать. Повелся на рекламу. Этот парень ел мухоморы и думал, что это полезно. Чем все закончилось? – читайте здесь. Капсулы прям в расцветку мухоморов, креатив налицо, но самое время снять с виду красивую оболочку и добраться до сути.