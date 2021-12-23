«Все средства мы направляем на благотворительность». Иван Кубраков о том, как МВД помогает белорусским детям
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам.
О самых трогательных моментах расскажет Полина Королева.
Вместе шагать не только весело, но и намного легче. Дружбе МВД и радошковичского детского комплекса уже более 30 лет. В рамках акции «Наши дети» и за ее пределами ребята получают от сотрудников милиции подарки, а еще пример в жизни. Ведь многие из выпускников учреждения пошли по стопам милиционеров. Этого новогоднего утренника дети не только ждали, но и готовились к празднику.
– Добрый день! А какими судьбами вы так далеко забрались вглубь страны чудес?
– Ой, кот, а почему ты такой фиолетовый?
В подарок люди в погонах привезли сладости, школьную мебель, а также подготовили концерт. По словам министра внутренних дел, в 2021 году благотворительность вышла на новый уровень.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я хочу поздравить всех наших граждан с наступающим Новым годом. В первую очередь, конечно, детей, чтобы они всегда улыбались. Такую акцию мы проводим на территории всей республики. Все деньги, которые перечисляют, когда оказывают противоправные действия в отношении сотрудников милиции, мы подаем иски, все средства мы направляем на благотворительность.
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