«Все средства мы направляем на благотворительность». Иван Кубраков о том, как МВД помогает белорусским детям

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам.

Вместе шагать не только весело, но и намного легче. Дружбе МВД и радошковичского детского комплекса уже более 30 лет. В рамках акции «Наши дети» и за ее пределами ребята получают от сотрудников милиции подарки, а еще пример в жизни. Ведь многие из выпускников учреждения пошли по стопам милиционеров. Этого новогоднего утренника дети не только ждали, но и готовились к празднику.

– Добрый день! А какими судьбами вы так далеко забрались вглубь страны чудес?

– Ой, кот, а почему ты такой фиолетовый?

В подарок люди в погонах привезли сладости, школьную мебель, а также подготовили концерт. По словам министра внутренних дел, в 2021 году благотворительность вышла на новый уровень.