Министру МЧС подарили ёлку, а детям – новую спортплощадку. Вот какой праздник устроили в интернате Молодечно

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам. О самых трогательных моментах расскажет Полина Королева.

В Молодечненской школе-интернате сотрудники МЧС 23 декабря спасали новогоднее настроение. Они привезли подарки и позаботились о новой спортивной площадке на территории школы.

Также познакомили ребят со своей работой, а в спортивном зале развернули настоящий городок безопасности с конкурсами и играми. После таких развлечений среди детей появились желающие стать спасателями в будущем.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Нам, я считаю, сегодня удалось пообщаться с детьми в такой неформальной обстановке, поздравить их с Новым годом. Я надеюсь, что это сотрудничество будет на постоянной основе, и не только к Новому году. Поздравляем детей, их родителей, педагогов с таким замечательным светлым праздником Новый год, который каждый из нас ждет, чтобы отпраздновать. Надеяться только на хорошее и светлое.