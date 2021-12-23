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Министру МЧС подарили ёлку, а детям – новую спортплощадку. Вот какой праздник устроили в интернате Молодечно

23 декабря 2021 20:00
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам.  

О самых трогательных моментах расскажет Полина Королева.  

Министру МЧС подарили ёлку, а детям – новую спортплощадку. Вот какой праздник устроили в интернате Молодечно-1

В Молодечненской школе-интернате сотрудники МЧС 23 декабря спасали новогоднее настроение. Они привезли подарки и позаботились о новой спортивной площадке на территории школы.  

Министру МЧС подарили ёлку, а детям – новую спортплощадку. Вот какой праздник устроили в интернате Молодечно-4

Также познакомили ребят со своей работой, а в спортивном зале развернули настоящий городок безопасности с конкурсами и играми. После таких развлечений среди детей появились желающие стать спасателями в будущем.  

Министру МЧС подарили ёлку, а детям – новую спортплощадку. Вот какой праздник устроили в интернате Молодечно-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
Нам, я считаю, сегодня удалось пообщаться с детьми в такой неформальной обстановке, поздравить их с Новым годом. Я надеюсь, что это сотрудничество будет на постоянной основе, и не только к Новому году. Поздравляем детей, их родителей, педагогов с таким замечательным светлым праздником Новый год, который каждый из нас ждет, чтобы отпраздновать. Надеяться только на хорошее и светлое.  

Министру МЧС подарили ёлку, а детям – новую спортплощадку. Вот какой праздник устроили в интернате Молодечно-10

Новогоднее представление прошло с шумом и яркими огнями. Хоровод увлек в круговорот веселья и взрослых. Гостей из ведомства ждал встречный подарок – символ Нового года, сделанный своими руками.  

Министру МЧС подарили ёлку, а детям – новую спортплощадку. Вот какой праздник устроили в интернате Молодечно-13

Мы елочку будем дарить министру, потому что елочка приносит счастье в дом. В канун Нового года будет веселее и уютнее.  

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# Новый год # общество # Полина Королева # Вадим Синявский # Фотофакт

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