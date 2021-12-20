«Дела любят тишину, но с детьми это невозможно». Как прошёл новогодний визит депутатов в РНПЦ детской онкологии?

Новости Беларуси. Белорусские депутаты присоединились к благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С новогодним визитом парламентарии отправились в РНПЦ детской онкологии, где постарались хоть ненадолго отвлечь маленьких пациентов от их сложных недугов. Марафон добра – репортаж Вероники Кудринецкой.

В РНПЦ детской онкологии за год проходят лечение тысячи пациентов, и 70 % детей здесь с лейкозом и лейкемией. Это непростые заболевания. Терапия идет два года, и большую часть времени, в том числе и новогодние праздники, малыши вынуждены проводить в больничных палатах.

Атмосфера тепла и уюта царит в больничных коридорах. Окна вестибюля расписаны узорами, а лесная красавица горит сотнями огней – так же, как и глаза этих детишек. По словам врачей, встреча со сказкой плодотворно отражается на самочувствии маленьких пациентов, а Дед Мороз помогает забыть о тяжелых недугах. Более З0 лет там борются за жизни самых маленьких. Депутаты посетили центр детской онкологии в Боровлянах – подробности здесь.

Волшебство происходит прямо на глазах у юных пациентов. Танцы, песни и игры. Сегодня вместе с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой – в гостях у малышей депутаты. Вместе с парламентариями ребята устроили новогодний хоровод. Каждый ребенок получил сюрприз от главного волшебника, а медцентр – новый современный тренажер, беговую дорожку.

Говорят, дела любят тишину, но с детьми это невозможно. Вызывает глубочайшее уважение все, что вы делаете. Мы очень хотели бы, чтобы то оборудование, которое дополнит вашу реабилитационную базу, было вам в помощь. Светлана Любецкая в центре детской онкологии: «Сейчас как никогда самое время, чтобы выразить свою поддержку» – читайте далее.

Теперь 12-летний Артем и сотни таких же ребят, как он, смогут стать еще на шаг ближе к выздоровлению, причем в прямом смысле этого слова. Эти полтора метра тренажерной ленты для онкобольных детей – настоящая дорога жизни. И, кажется, для них это главный подарок на Новый год.

Мы стали первопроходцами этой дорожки. И она очень нужна реабилитационному центру, чтобы детки восстанавливались. Нас учат ходить, а благодаря этой дорожке мы еще научимся и бегать.

В центре детской онкологии в Боровлянах уже больше 30 лет борются за жизни маленьких пациентов. Здесь накоплен большой опыт лечения и реабилитации детей после болезни. У каждого ребенка есть индивидуальная программа восстановления.

Тамара Млявая, заведующая отделением медицинской реабилитации РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Массаж этим пациентам нельзя делать, поэтому эта беговая дорожка очень хорошо будет для нагрузки на мышцы ног. Еще мы можем делать вихревые ванночки – гидромассаж стоп. Это способствует улучшению нервной проводимости и исчезновению этой патологии.