«Счастье, когда ты можешь подарить частичку тепла ребёнку». Телеканал СТВ поздравил детей из детского дома с Новым годом

Самая масштабная новогодняя акция продолжается в Беларуси. Телеканал СТВ поддержал добрую праздничную традицию и присоединился к ежегодному благотворительному марафону «Наши дети».

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов телеканала СТВ:

В канун Нового года, когда время чудес, время исполнения желаний, мы приехали в детский дом и устроили деткам праздник. Приехали мы не с пустыми руками, а с подарками. Помогли нам в этом ведущие белорусские производители, наши партнеры: это обувной холдинг «Марко», производитель трикотажа и одежды Mark Formelle, а также Минский часовой завод «Луч». Какой праздник без сладких подарков? Поддержала кондитерская фабрика «Коммунарка».

И песни пели, и плясали. Праздник в детском доме № 3 начался с новогоднего концерта.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая телеканала РТР-Беларусь:

Это большое счастье, когда ты действительно можешь подарить частичку своего тепла ребенку. Детство должно быть самым светлым. Я хочу всем деткам пожелать, чтобы они были здоровы, чтобы им светила путеводная звезда, чтобы они нашли свое предназначение в этом мире. Приехали погостить в удивительную страну детства и главные герои рождественской поры. Лица телеканала СТВ в этот сказочный день примерили на себя роль Деда Мороза и Снегурочки, чтобы поздравить ребят с Новым годом и исполнить их самые заветные желания.

Григорий Азаренок, ведущий телеканала СТВ:

Каждый ребенок должен перед этими праздниками получить свою маленькую порцию чуда. И неважно, кто этот ребенок, есть у него родители, нет у него родителей, здоров он, нездоров. Мы должны заботиться обо всех.

Кристина Сущеня, ведущая телеканала СТВ:

Мы сегодня с Дедом Морозом и правда принесли счастье, радость. Но самое главное – видеть глаза деток, искренние, наполненные счастьем, добротой. Зажигательные ритмы закружили ребят в зимнем хороводе и унесли в волшебный мир грез. Вернулись оттуда малыши не с пустыми руками. Сразу после праздничной дискотеки каждый ребенок получил свой новогодний подарок.

Екатерина Баранчук, директор департамента маркетинга компании Mark Formelle:

К нам каждый раз приходит письмо, оно с определенными размерами. Мы понимаем, что под деток подбираем то, что им нужно. Поэтому это вдвойне приятно. Приятно, что компания может помочь. Хочу выразить большую благодарность сотрудникам детского дома, потому что героев я увидела здесь. Очень приятно быть частью этого. Без подарков не оставили и самих организаторов яркого торжества. Воспитанники детского дома подарили своим гостям самое ценное – счастливые улыбки, радостный огонек в глазах.

Таисия Кузнецова, директор детского дома № 3 г. Минска:

У нас в детском доме проживают 56 воспитанников, из них 42 мальчика. Наши мальчишки, которые уже взрослые, 10-15 лет, тоже написали письма Деду Морозу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые помнят, что частичку души, посещая даже детский дом, отдают.