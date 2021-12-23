«Ждала, когда мы наденем это платьице на неё сегодня». Что говорит мама ребёнка с особенностями развития?

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам.

Инна Шкурко, мама ребенка с особенностями развития:

Мы любим конфеты, мы любим Деда Мороза, мы любим выражение «о-хо-хо», это мы повторяем постоянно. У нее это ассоциируется с этим праздником. Она готовилась, она радовалась. Очень ждала, когда мы наденем это платьице на нее сегодня.