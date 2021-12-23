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«Ждала, когда мы наденем это платьице на неё сегодня». Что говорит мама ребёнка с особенностями развития?

23 декабря 2021 19:25
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали по различным адресам.  

О самых трогательных моментах расскажет Полина Королева.  

«Ждала, когда мы наденем это платьице на неё сегодня». Что говорит мама ребёнка с особенностями развития?-1

Инна Шкурко, мама ребенка с особенностями развития:  
Мы любим конфеты, мы любим Деда Мороза, мы любим выражение «о-хо-хо», это мы повторяем постоянно. У нее это ассоциируется с этим праздником. Она готовилась, она радовалась. Очень ждала, когда мы наденем это платьице на нее сегодня.  

Андрей Швед об акции «Наши дети»: для них это большой праздник, наша задача дать им надежду. Читайте здесь.  

# Новый год # общество # Полина Королева # Инна Шкурко # Фотофакт

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