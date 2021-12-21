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«Новый год они ждут с нетерпением». Сенаторы посетили детский приют в Минске

21 декабря 2021 15:14
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается самая душевная благотворительная новогодняя акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Новый год они ждут с нетерпением». Сенаторы посетили детский приют в Минске-1

Сергей Рачков: уделяем внимание в первую очередь детским учреждениям, где особенно нуждаются во внимании – читайте здесь.  

21 декабря с подарками сенаторы навестили Социально-педагогический центр Заводского района Минска. Это дом для малышей, по разным причинам оставшихся без родителей. Сегодня здесь 19 воспитанников.  

«Новый год они ждут с нетерпением». Сенаторы посетили детский приют в Минске-4

Борода и красный нос – это Дедушка Мороз.  

«Новый год они ждут с нетерпением». Сенаторы посетили детский приют в Минске-7

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
– Держи – тебе.  
– Спасибо.  
– Ой, молодец.  

«Новый год они ждут с нетерпением». Сенаторы посетили детский приют в Минске-10

Татьяна Лукомская, исполняющая обязанности директора Социально-педагогического центра с приютом Заводского района:  
Дети пишут письма Деду Морозу, чтобы получить именные подарки. Они этого с нетерпением ждут. Учат стихи, малыши – песни, ну а детки постарше готовят представление. Новый год они ждут с нетерпением. Это видно по их рассказам, беседам, письмам. Поэтому видеть улыбки детей, особенно в такие дни, это большая-большая радость.  

«Новый год они ждут с нетерпением». Сенаторы посетили детский приют в Минске-13

Главная задача центра – вернуть ребенку детство, подарить радость и веру в счастливое будущее. Совместными усилиями это удается особенно. Совет Республики помогает в обустройстве и материальном оснащении детского дома: ранее приобретено оборудование для кухни, закупили компьютеры. На очереди мебель для спальни. Сенаторы передали сертификат на ее приобретение.  

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# Новый год # общество # Сергей Рачков # Татьяна Лукомская # Фотофакт

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