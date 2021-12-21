«Новый год они ждут с нетерпением». Сенаторы посетили детский приют в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается самая душевная благотворительная новогодняя акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков: уделяем внимание в первую очередь детским учреждениям, где особенно нуждаются во внимании – читайте здесь. 21 декабря с подарками сенаторы навестили Социально-педагогический центр Заводского района Минска. Это дом для малышей, по разным причинам оставшихся без родителей. Сегодня здесь 19 воспитанников.

Борода и красный нос – это Дедушка Мороз.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

– Держи – тебе.

– Спасибо.

– Ой, молодец.