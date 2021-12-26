«Это эксперимент над собой». Спросили у нарколога, что будет, если съесть мухомор

Новости Беларуси. Сегодня все чаще на страницах глобальной Cети можно, казалось бы, встретить волшебное средство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот, например, смотрите: «Мухомор ответит на все ваши вопросы и решит тягостные проблемы. Микродозинг приведет в порядок ваше сознание и нервную систему, нормализует сон, излечит душу».

Дмитрий Кулевский, врач психиатр-нарколог, заведующий отделением наркологии:

Конкретно, если мы говорим про такое вещество, как мухоморы, то как препарат он не используется в медицине, в медицинской практике. Нет информации о его, скажем так, эффективности и его лечебных свойствах. В дозировках больших вещества либо продукты, которые содержат в себе какие-то частицы мухомора, могут оказывать токсическое действие на организм человека. То есть начиная от нарушения печени, желудка, желудочно-кишечного тракта, заканчивая токсическим воздействием на центральную нервную систему. Это эксперимент над собой. Все равно, что поставить эксперимент, причем, наверное, не самый удачный, над собой и ждать эффекта. Употребление ядовитых веществ, которые содержатся в грибах, а мухомор, в общем-то, относится к ядовитым грибам, то в больших дозировках, еще раз говорю, это заканчивается достаточно тяжело, в отделении токсикологии, иногда требуется экстренное вмешательство вплоть до трансплантации органов. И вправду, продавцы в кавычках уверяют, что эффект-то будет ого-го. Но, заметьте, эту якобы панацею не найдешь в аптеке, да и врачи, которым явно виднее, такое почему-то не прописывают. Выходит, биохакинг чистой воды.

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель по психологии, кинезиолог:

В краткосрочном периоде всплеск работоспособности, в долгосрочном периоде приносит достаточно серьезные последствия для организма. Приводит это к проблемам желудочно-кишечного тракта. Особенно, если смешивать с алкоголем. Эффект веселее – мы целую ночь можем тусить в клубе, ура! Но вплоть до перфорации кишечника. Приводит к разрушению мозга – с повышением риска инсультов, инфарктов. И самый главный вопрос, ведь существует множество практик, физических упражнений, тренировочных, которые позволяют разогнать мозг, работоспособность, не используя посторонние препараты. Мы можем получать тот же самый эффект без химии, без продуктов, которые непонятно как влияют на мозг. Сейчас нам хорошо, а какое последствие через 5 лет, через 10? Отсутствие сна приводит к деменции.

А вот из недавних историй – под названием «Бил маршрутки в беспамятстве». 20-летний парень в Бобруйске набрал в лесу пять килограммов мухоморов. Дома загрузил их в сушилку для овощей. Затем ел малыми дозами. Никакого результата не ощутил. Увеличил дозу. И тут-то все и началось. «Экспериментатор» выскочил на проезжую часть и головой разбил лобовое стекло и фары нескольких маршруток. Водители вызвали милицию. На следующее утро нападавший сокрушенно произнес: «Это было некое помутнение. Я не помню, что делал». И в игру, конечно, вступает зависимость. Сергей Шлапак:

Зависимость получается со всеми последствиями химической зависимости. Почему лучше не начинать? Известное есть исследование. Люди, начинающие с легких наркотиков, часто переходят на более тяжелые наркотики. Известная история с химическими наркоманами, если принимать дозировку, дозировку потихоньку увеличивают. До того момента, пока доза будет не настолько велика, возникает передозировка. Если повезло – откачали, не повезло – умер, очень не повезло – остался на всю жизнь с энцефалопатией, с деменцией.

И вот баночка у нас в руках, ровно как и наша жизнь, которую явно не стоит травить непонятной химией. А потому самое верное решение – сделать именно вот так. Галлюциногенные грибы опасны тем, что после их употребления развиваются психоневрозы. Мозговые системы постепенно деградируют. Состояние характеризуется неспособностью к логическому мышлению, депрессией с периодическим появлением галлюцинаций, притом уже без какого-либо приема наркотиков. Поведение становится непредсказуемым. Наиболее опасны приступы неуправляемой агрессии, ведущие к самоубийствам и убийствам. И тем, кто, увы, оступился, самое время сказать себе: в Новый год – с нового, а главное – с чистого листа.