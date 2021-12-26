Повёлся на рекламу. Этот парень ел мухоморы и думал, что это полезно. Чем всё закончилось?

Новости Беларуси. Сегодня все чаще на страницах глобальной Cети можно, казалось бы, встретить волшебное средство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот, например, смотрите: «Мухомор ответит на все ваши вопросы и решит тягостные проблемы. Микродозинг приведет в порядок ваше сознание и нервную систему, нормализует сон, излечит душу». «Это эксперимент над собой». Спросили у нарколога, что будет, если съесть мухомор – читайте здесь.

Вовремя все осознал наш герой, который предпочел остаться анонимом. История началась банально и просто – из серии «по совету друзей». Заказал, принял и, благо, одумался.

– Это был период, я думаю, недели 2-3, не больше. Вот эти рекламы, которые в Telegram-каналах, что вы увидите яркие сны, взбадривание, там самочувствие офигенное. Это все не так. У меня есть знакомые, которые принимали огромные дозы. Ничем хорошим это не закончилось. Они обращались в скорую, потому что у них была жесточайшая передозировка.