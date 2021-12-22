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«Эта акция приносит только добро, позитив и любовь». Курсанты-пограничники посетили белыничский дом-интернат

22 декабря 2021 13:08
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Новости Беларуси. Настоящий праздник устроили 22 декабря и в белычинском доме-интернате курсанты-пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эта акция приносит только добро, позитив и любовь». Курсанты-пограничники посетили белыничский дом-интернат-1

Утренник получился по-настоящему волшебным. Не обошлось без конкурсов и подарков. Праздник дети ждали давно и готовились к нему. Пограничный комитет приезжает к ним не только под Рождество, но помогает на протяжении всего года.

«Эта акция приносит только добро, позитив и любовь». Курсанты-пограничники посетили белыничский дом-интернат-4

Александр Мамченко, директор Белычинской вспомогательной школы-интерната:
Наши ребята начали подготовку уже очень давно, начиная с украшения своих бытовых комнат, классов, коридоров. Они все были в предвкушении этого праздника, и я считаю, что эта акция приносит только добро, позитив и любовь. Они еще раз увидят, насколько они важны.

«Эта акция приносит только добро, позитив и любовь». Курсанты-пограничники посетили белыничский дом-интернат-7

Михаил Ковалев, воспитанник Белычинской вспомогательной школы-интерната:
И медведь хороший был, и зайчик веселый поднимал мне настроение. Я готовился к этому празднику. Я учил стихи, танцевал, репетировал. В общем, все хорошо.

«Эта акция приносит только добро, позитив и любовь». Курсанты-пограничники посетили белыничский дом-интернат-10

Кроме сладких подарков детям и школе-интернату вручили сертификат, который можно использовать для совершенствования учебно-материальной базы.

Анатолий Лаппо о посещении дома-интерната: «Я сам уже генерал-лейтенант, но сам окунулся в свое детство» (подробнее тут).

# Новый год # общество # Александр Мамченко # Михаил Ковалев # Фотофакт

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