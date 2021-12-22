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В Могилёве приняли эстафету добра. Как ждут Новый год подростки в специальном училище?

22 декабря 2021 22:37
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Новости Беларуси. В преддверии предстоящих новогодних праздников по стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дарить хорошее настроение, подарки и заботиться о самых юных жителях Беларуси стало доброй традицией, которая привлекает неравнодушных взрослых. Кто поздравлял воспитанников детских домов и есть ли в стране не наши дети?

Материал Полины Королевы.

В Могилёве приняли эстафету добра. Как ждут Новый год подростки в специальном училище?-1

Новогоднюю эстафету добра 22 декабря приняли в Могилеве. Представители Министерства архитектуры и строительства приехали к воспитанникам специального профессионально-технического училища. Это подростки с трудной судьбой, кто попал в учреждение за административные нарушения. Здесь на протяжении двух лет они не только осваивают школьную программу, но и получают рабочие профессии.

В Могилёве приняли эстафету добра. Как ждут Новый год подростки в специальном училище?-4

Виталий Лебедев, директор Могилевского специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2:
Они всегда дети, какие бы они ни были. Трудные, не трудные. Мы работаем с ними и я думаю, что все от мастера до учителя, преподавателя стараются вложить все самое лучшее. Здесь прекрасные условия, и я думаю, выходя из этого учреждения, мы даем неплохую путевку в жизнь.

В Могилёве приняли эстафету добра. Как ждут Новый год подростки в специальном училище?-7

Максим Сыса, учащийся Могилевского специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2:
Хочется поблагодарить наших гостей за новогоднее настроение, за подарки. Конечно, мы тоже ждем Нового года. Мы уже подросли, мы уже почти совершеннолетние, но в душе мы все равно дети.

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# Новый год # общество # Виталий Лебедев # Максим Сыса # Фотофакт

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