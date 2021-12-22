В Могилёве приняли эстафету добра. Как ждут Новый год подростки в специальном училище?

Новости Беларуси. В преддверии предстоящих новогодних праздников по стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дарить хорошее настроение, подарки и заботиться о самых юных жителях Беларуси стало доброй традицией, которая привлекает неравнодушных взрослых. Кто поздравлял воспитанников детских домов и есть ли в стране не наши дети? Материал Полины Королевы.

Новогоднюю эстафету добра 22 декабря приняли в Могилеве. Представители Министерства архитектуры и строительства приехали к воспитанникам специального профессионально-технического училища. Это подростки с трудной судьбой, кто попал в учреждение за административные нарушения. Здесь на протяжении двух лет они не только осваивают школьную программу, но и получают рабочие профессии.