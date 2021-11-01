«А что, большевики ничего не сделали хорошего?» Эксперты о том, что принесла Октябрьская революция

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Великая Октябрьская социалистическая революция – это одно из величайших событий прошлого века. И она оказала влияние не только на развитие России, Республики Беларусь – всего мира. Это огромнейший толчок, будем так говорить, в будущее. Я всегда экспертам задаю вопрос: вы мне скажите, если бы революция не свершилась, что было бы с Российской империей, с Беларусью? Дальнейшее развитие.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я сегодня смотрел одного блогера, молодого человека, который сказал, что если бы большевики не свергли царя, мы бы жили сейчас в шоколаде.
Алексей Сокол:
Большевики царя не свергали.
Кирилл Казаков:
В том-то и дело. Большевики царя не свергали.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Они его убили, правда. Его убили, убили его семью, малолетних детей, а свергать – не свергали.
Алексей Сокол:
Но ситуация такая. Почему произошла революция? Потому что Российская империя – там произошел достаточно серьезный кризис. Временное правительство не управляло, война.
Кирилл Казаков:
Можно я в поддержку ваших слов… Дайте, пожалуйста, цитату Президента, которую он говорил о 7 ноября, открывая в 2018 году мост через реку Припять в Житковичах.
Алена Сырова, СТВ:
Кстати, это еще одна традиция.
Кирилл Казаков:
Я только одну цитату возьму из этой речи: «Октябрьская революция – это праздник мира и прав человека, истинных прав человека». Президент говорил о том, что действительно тогда была война, и революция послужила толчком к миру. И второе – действительно получили права человека, потому что то социальное государство, которое появилось после Октябрьской революции, породило какой-то социальный взрыв во всем остальном мире.
Алексей Сокол:
В те времена, если уже мы говорим с цитатой речи Президента, в России царило что? Разруха, нищета. Не был выстроен диалог между обществом, ни диалога не было, ни какого-то консенсуса. Были распри элит. И простых людей, которых не считали.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократический партии Беларуси:
Спорный момент, но дело даже не в этом. Самое главное в цитате Президента для меня, что мы не все понимаем, но не бросаем камни в свою историю. Потому что как мне бросать камни в своего деда, прадеда, который каждое 7 ноября праздновал, верил, строил. Я не буду этого делать. Но у меня неоднозначное отношение к тем событиям. Мне не нравится, что расстреляли в детей царя. Мне не нравится, что уничтожали православную церковь, мне не нравится, что была гражданская война.
Я, например, смотрю фильмы о Великой Отечественной войне, они во мне вызывают всегда боль. Когда я смотрю фильмы о гражданской войне – неоднозначные чувства. Русский убивает русского. Все это очень больно, страшно. Мы помним великое произведение «Тихий Дон». Посмотрите на одно поколение – это все ужасно. Но плевать в историю нельзя. Это было. Это наши прадеды, это наши деды. Давайте еще одну вещь скажем. Каждое событие и каждое время рождает и героев, и мерзавцев, и негодяев. И тогда было огромное количество героев. А что, большевики ничего не сделали хорошего? Это тоже ложь. Но сколько мы получили?
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