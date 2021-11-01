«А что, большевики ничего не сделали хорошего?» Эксперты о том, что принесла Октябрьская революция

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу « По существу ».

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Великая Октябрьская социалистическая революция – это одно из величайших событий прошлого века. И она оказала влияние не только на развитие России, Республики Беларусь – всего мира. Это огромнейший толчок, будем так говорить, в будущее. Я всегда экспертам задаю вопрос: вы мне скажите, если бы революция не свершилась, что было бы с Российской империей, с Беларусью? Дальнейшее развитие.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я сегодня смотрел одного блогера, молодого человека, который сказал, что если бы большевики не свергли царя, мы бы жили сейчас в шоколаде.

Алексей Сокол:

Большевики царя не свергали.

Кирилл Казаков:

В том-то и дело. Большевики царя не свергали.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Они его убили, правда. Его убили, убили его семью, малолетних детей, а свергать – не свергали.

Алексей Сокол:

Но ситуация такая. Почему произошла революция? Потому что Российская империя – там произошел достаточно серьезный кризис. Временное правительство не управляло, война.

Кирилл Казаков:

Можно я в поддержку ваших слов… Дайте, пожалуйста, цитату Президента, которую он говорил о 7 ноября, открывая в 2018 году мост через реку Припять в Житковичах.