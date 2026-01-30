Белорусские конькобежцы завоевали три золота чемпионата России

Белорусские конькобежцы Игнат Головатюк и Анна Доморацкая стали победителями на чемпионате России в Иркутске, показав лучшие результаты в спринтерском многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На ледовых дорожках спорткомплекса «Байкал» спринтеры на протяжении двух дней соревновались в скорости на дистанциях 500 и 1 000 метров. Анна Доморацкая набрала 156 баллов и заняла первое место.

Наш Игнат Головатюк, помимо золота, еще установил рекорд иркутского катка на дистанции 1 000 метров. Также на чемпионате России были разыграны медали в классическом многоборье. Обладателем золота у мужчин стал белорус Егор Доморацкий. По итогам четырех забегов он набрал 152,357 балла и установил национальный рекорд. Полбалла уступил Егору россиянин Даниил Алдошкин.