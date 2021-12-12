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30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?

12 декабря 2021 17:16
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Новости Беларуси. 30 лет прошло с тех пор, как были подписаны Беловежские соглашения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование. А в обществе до сих пор не утихают споры. Одни ностальгируют, другие критикуют, третьи сожалеют и называют распад едва ли не крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века. Относиться можно по-разному. Но факт остается фактом.  

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?-1

На смену СССР пришло Содружество Независимых Государств. И за свою 30-летнюю историю СНГ превратилось в ведущую на постсоветском пространстве площадку. И оказалось, что равноправное сотрудничество возможно без разрыва культурно-исторических связей. А внешние угрозы лишь подталкивают к тому, чтобы страны содружества укрепляли свое единство.  

Ксения Худолей о ностальгии, советских пережитках и иронии судьбы Союза.  

22 миллиона квадратных километров, более 290 миллионов человек разных национальностей, 200 языков и диалектов. Советский Союз был, без преувеличения, крупнейшим государством в мире и занимал приблизительно одну шестую часть суши всей планеты. Соразмерно масштабам он оставил нестираемый след в истории. 30 лет назад.  

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?-4

Накануне гибели величайшей державы мира ее вид был непригляден, как ни посмотри. За год действия экономической реформы 1990-го страна провалилась в финансовую бездну. Тотальный дефицит, пустые полки магазинов, талоны на еду (впервые после военных лет). Экономическая дыра подпитывалась политическим кризисом. В стране росло забастовочное движение. Республики Союза одна за другой решают выживать каждый за свой счет и добиваться государственного суверенитета.  

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?-7

Вслед за Литвой о желании независимости объявили Латвия, Украина и ряд других советских республик. Так, в борьбе за высшую власть руководство страны теряет контроль над ситуацией и происходит смерть Советского Союза. Решение о ликвидации СССР принималось в резиденции «Вискули» в Беловежской пуще. Судьбоносный документ подписывали три стороны – российская, украинская и белорусская. Подписывали, игнорируя волю народа (на мартовском референдуме за сохранение Союза проголосовали свыше 76 %).  

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?-10

То, каким образом было подписано свидетельство о смерти СССР, после станет темой документальных фильмов и дискуссий на повышенных тонах. Беловежские соглашения 8 декабря 1991 года до сих пор остаются спорной точкой в истории Союза. Возможно ли было сохранить то, что выпустили из рук и разогрели до накала? Многие эксперты уверены, что решение могло быть найдено, но никто не хотел нести за него ответственность.  

Дмитрий Мирошниченко о развале СССР: «Ельцин сразу же побежал докладывать в Америку» – подробности здесь.  

Западный след в истории краха Советского Союза, возможно, стал лишь началом большой геополитической игры, которая длится по сей день. Однако спорить с фактами не приходится. 8 декабря 1991 года Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование.  

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?-13

Ксения Худолей, политический обозреватель:  
Отношение к этой символике спустя десятки лет может быть самое разное. Кто-то вспоминает с ненавистью, кто-то – с ностальгией, но речь не о добре и зле, а лишь о том, что уже суверенные, независимые республики строили свое будущее на осколках этого Союза и какими стали, спустя 30 лет.  

Первые постсоветские годы не были сахаром ни для одной из 15 республик. За счастьем шагали по-разному: кто-то в сторону западных свобод и ценностей, кто-то аккуратно, сохраняя хотя бы обломки советского наследия. Именно по такому пути шли Беларусь и наши партнеры. Из экономической проруби страна вынимала себя самостоятельно, не опираясь на плечо «доброжелателей». Хотя перед соблазном «быть под крылом» устояли не все.  

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?-16

Ислам Капарзо, общественный деятель, блогер (Узбекистан):  
По теории развала СССР, вокруг России нужно было создать пояс. То есть это Украина, страны Прибалтики, Молдова, Грузия, Армения – эта цепочка. И нас пытались в это дело втянуть. К счастью, не вышло. Ферганские события поставили у нас все это дело на место. Они старались ментально отделиться и внедрить эту западную культуру через западные ценности, как уровень жизни, большие возможности, образец демократии и так далее. Соответственно, произошел этот отрыв. Мне, честно говоря, эти страны жалко, потому что все равно это отголосок того обмана, который развалил СССР. И эти страны сейчас тоже в обмане. Они не понимают, к чему идут и что они просто марионетки в большой геополитической игре против России.  

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?-19

День краха СССР стал днем рождения Содружества Независимых Государств. Кто-то считает его лишь формальностью, кто-то уверен в эффективности.  

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Очевидно одно – СНГ стало полезным для тех, кто хотел на руинах Советского Союза сохранить многолетние дружеские отношения, экономические связи и человеческое лицо. И спустя 30 лет понятно – это удалось.  

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?-22



И, конечно, если отвлечься от сожалений, для Беларуси конец Союза – начало истории суверенной и независимой страны, непростой, тернистой, со своими экономическими, социальными и другими трудностями, но абсолютно точно принадлежащей только белорусам. И сегодня это главное, ведь своей дорогой пошли не все. Это, как прожектор, подсветили события последних лет.  

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?-24



Медицина, образование, соцподдержка и государственный контроль за важнейшими отраслями экономики. Сегодня мало кто решится назвать это советскими пережитками (разве что ослепленные невероятными идеями невероятного мироустройства). Из последних примеров – белорусская медицина с корнями из того самого «совка». Именно она стала надежной опорой для нашей страны в борьбе с вирусом, выбившим и равновесия весь мир. И это отнюдь не единственный отголосок СССР со знаком плюс для суверенной и, конечно, уже совсем другой Беларуси.  

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?-26



А что до ностальгии по тем временам – этого отнять не могут ни время, ни новые западные тренды. Удивительно душевное и честное кино и песни своей молодости хорошо помнит каждый советский человек. Что говорить, уже через пару недель «Иронию судьбы» на повтор поставит все постсоветское пространство. Кто-то открыто и с гордостью, кто-то, стесняясь показаться старомодным и чуть ли недемократичным. Такова настоящая ирония в судьбе 15 советских республик.  

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